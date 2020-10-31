Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı

31.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:12

Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre seçimi, Eski Başbakan ve milyarder iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu Gürcü Hayali (GD) partisi kazandı. GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi önünde kutlama yapıldı.

Gürcistan'da 10. Parlamento'nun milletvekillerini seçmek için düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'e girecek milletvekillilerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20:00'de sona erdi. Sandıklar kapatıldı ve sayıma geçildi.

PARTİ MERKEZİNİN ÖNÜNDE KUTLAMA YAPILDI

Ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanan gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali (GD) Partisi, seçimlerde birinci sırada yer alıyor. GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi önünde kutlama yapıldı.

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı
Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili

ADAYLARIN OY ORANLARI

Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu GD'nin, İmedi TV'ye göre yüzde 55, Rustavi 2'ye göre yüzde 52,26, Mtavari TV'ye göre yüzde 41, Formula TV'ye göre ise yüzde 46 oy aldığı belirtiliyor.

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı

Bir dönem Milan'da forma giyen eski Gürcü milli futbolcu Kaladze de GD Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor.

GAKHARİA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan, ilk açılan sandıkların sayımlarının yayınlanmasının ardından GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi yakınında konuşma yapan mevcut Gürcistan Başbakanı ve GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia, "Biz kazandık. Kendi seçimini yapan tüm Gürcistan vatandaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı
GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia

İlk seçim sonuçlarını değerlendiren Saakaşvili ise söz konusu sonuçlara göre GD Partisinin tek başına iktidarı kuramayacağını, dolayısıyla zaferin muhalefetin olduğunu savundu.

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Miley Cyrus Aleyna Tilki Burak Özçivit Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 00:11:43. #1.14#
title