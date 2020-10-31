Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı

Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre seçimi, Eski Başbakan ve milyarder iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu Gürcü Hayali (GD) partisi kazandı. GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi önünde kutlama yapıldı.

Gürcistan'da 10. Parlamento'nun milletvekillerini seçmek için düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'e girecek milletvekillilerini belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20:00'de sona erdi. Sandıklar kapatıldı ve sayıma geçildi.

PARTİ MERKEZİNİN ÖNÜNDE KUTLAMA YAPILDI

Ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanan gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali (GD) Partisi, seçimlerde birinci sırada yer alıyor. GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi önünde kutlama yapıldı.

Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili

ADAYLARIN OY ORANLARI

Eski Gürcistan Başbakanı ve milyarder iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu GD'nin, İmedi TV'ye göre yüzde 55, Rustavi 2'ye göre yüzde 52,26, Mtavari TV'ye göre yüzde 41, Formula TV'ye göre ise yüzde 46 oy aldığı belirtiliyor.

Bir dönem Milan'da forma giyen eski Gürcü milli futbolcu Kaladze de GD Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor.

GAKHARİA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan, ilk açılan sandıkların sayımlarının yayınlanmasının ardından GD Partisi'nin Tiflis'teki merkez ofisi yakınında konuşma yapan mevcut Gürcistan Başbakanı ve GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia, "Biz kazandık. Kendi seçimini yapan tüm Gürcistan vatandaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

GD Partisi'nin Başbakan adayı Giorgi Gakharia

İlk seçim sonuçlarını değerlendiren Saakaşvili ise söz konusu sonuçlara göre GD Partisinin tek başına iktidarı kuramayacağını, dolayısıyla zaferin muhalefetin olduğunu savundu.