Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Azerbaycan'da
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Azerbaycan'da

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başbakan Garibaşvili, Başbakan Yardımcısı ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak başkent Baki'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Başbakan seçildikten sonra ilk defa Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Garibaşvili, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek Garibaşvili görüşmelerinde iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve insani konularda görüş alış verişinde bulunulacak.

Başbakan Garibaşvili, Bakü temaslarını tamamladıktan sonra bugün Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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