Günseli Kato kimdir? Günseli Kato kaç yaşında, nereli? Günseli Kato biyografisi!

Doğma büyüme İstanbullu olan Günseli Kato'nun resim sanatına ilgisi 1974 yılında Profesör Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde verdiği minyatür derslerine katılmasıyla başlamıştır. Peki, Günseli Kato kimdir? Günseli Kato kaç yaşında, nereli? Günseli Kato mesleği nedir? Günseli Kato hayatı ve biyografisi nedir?

Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak ve minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan Günseli Kato kimdir? Günseli Kato kaç yaşında, nereli? Günseli Kato mesleği nedir? Günseli Kato hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜNSELİ KATO KİMDİR?

Doğma büyüme İstanbullu olan Günseli Kato'nun resim sanatına ilgisi 1974 yılında Profesör Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde verdiği minyatür derslerine katılmasıyla başladı.

1981 yılında Japonya'nın Sato Bursu'nu kazanması üzerine Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel Japon Resmi Bölümü'nde Profesör Hirayama Ikuo ile çalışarak eğitimini tamamladı.

Günseli Kato, Tokyo'da okuduğu okulda 1983 yılından beri Türk minyatür sanatı üzerine dersler veriyor. Türkiye'ye dönmeden önce 12 yıl boyunca, bir İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato'nun atölyesinde çalıştı. 1994 yılında Asahi Gazetesi Kültür Merkezi'nde Günseli Kato Türk minyatür sınıfı açıldı. Kato yılda iki kez bu okulda ders vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'ye döndüğünden beri Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak ve minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturmaktadır. Kültürel öğelerle hem geçmişi vurgulayıp hem de kültürler üstü bir alan oluşturmaktadır. Bu farklı sanat disiplinlerini ve ideallerini buluşturduğu sergilerini İstanbul'da bir çok tarihi mekanda açmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders vermeye devam eden Kato, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) yeni projelerinde yer almaktadır. 2010 yılından beri Türk televizyon kanallarında kültür ve sanat hakkında programlar yapmakta ve sunmaktadır.

SERGİLERİ

1984 Miniature, T.R. Tokyo Embassy

1989 Women in Contemporary Miniature, Nagoya Maruei Store

1992 "Similarities in Motifs in Turkish and Japanese Cultures", Symposium and Exhibition at Istanbul University Faculty of Fine Arts Department, Japanese Embassy

1994 "None", Kohedo Gallery, Gifu

1994 "Introduction of Industrial Ceramic Designs to Japan", Maihata Galleries, Tokyo, Gifu

1995 "The Joy of the Silk Road" (with Takuo Kato), Gero Onsen Gallery, Gifu

1996 Contemporary Miniature, Wakoll Gallery, Tokyo

1997 "Women in Eastern Aesthetics and Miniatures" (with Japanese students), Istanbul Technical University Architecture Faculty

1998 "As It Is" Performance, Ercüment Kalmık Museum "A Thousand Years of Istanbul" Performance (In commemoration of the 75th Anniversary of the Republic of Turkey and with the contributions of the Ministry of Culture)

1999 "A Thousand Purple Years of Byzantine", Yapı Kredi Bank

1999 "Reproductions for Frames", Borusan Arts Gallery

1999 "Ottoman Architecture over 700 Years", İstanbul Technical University, Taşkışla

2000 "Harmony, Battle and Body" Performance, Ihlamur Palace, New York

2000 "Movement of Earth Crust", İstanbul Technical University, Maslak

2001 "15th Century Palace Albums", Topkapı Palace Museum

2001 "Love Story, Varka and Gülşah" Performance and Exhibition, Esma Sultan Mansion

2002 "Breezes from Japan", Germany,

2002 "Shin, Zen, Bi", Çukurcuma, Istanbul

2003 "1001 Istanbuls", Galerie Adler, Paris

2003-2004 "Reflections", Maya Uptown, Istanbul.

2004 "Avoidance", Galeri G-art, Istanbul.

2005 "From East to East", KÜSAV/ Istanbul

2005 "The Fish Climbed on the Tree", Galeri G-art/ Istanbul

2005 "Doors of Love", Galeri G-art/ Istanbul

2006 Nike Project/ Paris.

2007 "Rhythm of Eternity", Galeri G-art/ Istanbul

2007 "Decrees of Peace", Bucharest Mall/ Romania

2007 – 2008 Hosting and being the content director of an art program on National Channel TRT

2008 "Island of Chests" Istinye Park (on behalf of ACEV Foundation)

2008 – 2009 Hosting and being the content director of art program "From the Eyes of Gunseli Kato on National Channel TRT

2009 "The color of Water" Exhibition and performance, Gocek and Ayvalik

2009 "What a city, What a pity" Performance, Istanbul

2010 Exhibition in Gaziantep Zirve University

2010 "The color of Water" Damat Tween Gallery, Palladium

2010 "Matsuri" Performance (Taking place in "the Year of Japan" events) Istanbul

2010 "10 Women" program on Channel NTV

2010 participated in Istanbul Art Fair

2010 Participated in Shanghai Art Fair. Her work is being exhibited in Shangai National Museum.

2010 "Doors of Heaven" Exhibition and performance, Azerbaijan

2011 "Tradition Now" Exhibition, Istanbul, G-Art Gallery

2012 ''Gifts of Sultans'', Qatar Museum of Islamic Art

2012 ''Miniature Rising'', Dolmabahçe Palace Art Gallery

2013 ''All Arts Istanbul'' Group Exhibition, Lütfi Kırdar Congress Center

2013 ''Miniature Rising'' Amanruya Hotel, Bodrum

2013 ''Miniature Rising'', Portakal Çiçeği Kolonisi, Ankara

2016 ''Istanbul's Cabinet of Curiosities'' Group Exhibition, SCOPE Miami, USA