Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?
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Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Daha önce gruplardan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde güçlü rakip Brezilya yerine Sırbistan ya da Güney Kore ile eşleşecek. Bu kapsamda Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Güney Kore voleybol oyuncuları 2021 başlıkları araştırılıyor. Peki, Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı. Çeyrek finaldeki rakibimiz kura ile ortaya çıkacak.Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

KARAR SETİNDE YENDİK

Filenin Sultanları grubun son maçında Rusya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

KARŞILAŞMA NASIL GEÇTİ?

Rusya Olimpiyat Komitesi ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ama biz 2. sette inanılmaz bir seri yakaladık. Filenin Sultanları, 18-11 geriden gelerek seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kazanan takımımız durumu 2-1 yaptı. 4. sette ise Rusya'nın üstünlüğü vardı. Bu sette milli takım fazla bir varlık gösteremezken, Rusya seti 25-15 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Karar setini 15-10 kazanan Filenin Sultanları, maçtan üstün çıktı.

Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı

1. SET: 25-21 Rusya lehine

2. SET: 25-23 Türkiye lehine

3. SET: 25-23 Türkiye lehine

4. SET: 25-15 Rusya lehine

5. SET: 15-10 Türkiye lehine

GÜNEY KORE VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI 2021

Numara İsim Pozisyon Doğum Tarihi Boy 2020–21 Kulübü
1Lee So-youngWS17 Ekim 19941.76 m (5 ft 9 in)South KoreaGS Caltex Seoul KIXX
2Lee Da-hyeonMB11 Kasım 20011.85 m (6 ft 1 in)South Korea Suwon Hyundai Hillstate
3Yeum Hye-seonS3 Şubat 19911.77 m (5 ft 10 in)South KoreaDaejeon KGC
5Han Da-hyeL28 Şubat 19951.64 m (5 ft 5 in)South KoreaGS Caltex Seoul KIXX
6Kim Da-inS15 Ekim 19981.71 m (5 ft 7 in)South Korea Suwon Hyundai Hillstate
7Ahn Hye-jinS16 Şubat 19981.75 m (5 ft 9 in)South KoreaGS Caltex Seoul KIXX
8Park Eun-jinMB15 Aralık 19991.87 m (6 ft 2 in)South KoreaDaejeon KGC
9Oh Ji-youngL11 Temmuz 19881.70 m (5 ft 7 in)South KoreaDaejeon KGC
10Kim Yeon-koung (c)WS26 Şubat 19881.92 m (6 ft 4 in)South KoreaIncheon Heungkuk Pink Spiders
12Han Song-yiMB5 Kasım 19841.86 m (6 ft 1 in)South KoreaDaejeon KGC
13 Park Jeong-ahOH26 Mart 19931.87 m (6 ft 2 in)South KoreaGimcheon Hi-pass
14Yang Hyo-jinMB14 Aralık 19891.90 m (6 ft 3 in)South Korea Suwon Hyundai Hillstate
15Yuk Seo-youngWS9 Haziran 20011.80 m (5 ft 11 in)South KoreaHwaseong IBK Altos
16Jeong Ji-yunOH1 Ocak 20011.80 m (5 ft 11 in)South Korea Suwon Hyundai Hillstate
19Pyo Seung-juWS7 Ağustos 19921.82 m (6 ft 0 in)South KoreaHwaseong IBK Altos

GÜNEY KORE VOLEYBOL TAKIMI GÜÇLÜ MÜ?

Güney Kore voleybol takımında oldukça başarılı isimlerin yer aldığı görülüyor. Ancak Sırbistan yerine Güney Kore ile eşleşmenin daha kolay bir karşılaşma sunacağı da belirtilen detaylar arasında yer alıyor.

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Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! Güney Kore voleybol takımı güçlü mü? - Haberler
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