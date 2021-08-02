Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Daha önce gruplardan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde güçlü rakip Brezilya yerine Sırbistan ya da Güney Kore ile eşleşecek. Bu kapsamda Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Güney Kore voleybol oyuncuları 2021 başlıkları araştırılıyor. Peki, Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

Güney Kore voleybol takımı oyuncuları! Güney Kore voleybol takımı! Tokyo Güney Kore voleybol oyuncuları 2021! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı. Çeyrek finaldeki rakibimiz kura ile ortaya çıkacak.Güney Kore voleybol takımı güçlü mü?

KARAR SETİNDE YENDİK

Filenin Sultanları grubun son maçında Rusya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

KARŞILAŞMA NASIL GEÇTİ?

Rusya Olimpiyat Komitesi ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ama biz 2. sette inanılmaz bir seri yakaladık. Filenin Sultanları, 18-11 geriden gelerek seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kazanan takımımız durumu 2-1 yaptı. 4. sette ise Rusya'nın üstünlüğü vardı. Bu sette milli takım fazla bir varlık gösteremezken, Rusya seti 25-15 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Karar setini 15-10 kazanan Filenin Sultanları, maçtan üstün çıktı.

1. SET: 25-21 Rusya lehine

2. SET: 25-23 Türkiye lehine

3. SET: 25-23 Türkiye lehine

4. SET: 25-15 Rusya lehine

5. SET: 15-10 Türkiye lehine

GÜNEY KORE VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI 2021

GÜNEY KORE VOLEYBOL TAKIMI GÜÇLÜ MÜ?

Güney Kore voleybol takımında oldukça başarılı isimlerin yer aldığı görülüyor. Ancak Sırbistan yerine Güney Kore ile eşleşmenin daha kolay bir karşılaşma sunacağı da belirtilen detaylar arasında yer alıyor.