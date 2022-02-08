Putin-Macron görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti yeniden gündem oldu

Rusya-Ukrayna krizi tüm şiddetiyle devam ederken gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantısına çevrilmişti. Ukrayna krizinin de ele alındığı toplantının yapıldığı salonda iki liderin uzun bir masada iki ayrı noktalara oturması dikkatlerden kaçmadı.

MACRON ÜLKESİNDE ESPRİLERE KONU OLDU

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu. Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların ilgisini çekti.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılındaki son Moskova ziyareti de gündeme geldi. Paylaşımlarda Putin'in sıcak bir şekilde karşıladığı Erdoğan'la uzun masa yerine yan yana koltuklarda oturmasına dikkat çekildi.