Putin-Macron görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyareti yeniden gündem oldu
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Fransız lider Macron'u Kremlin'de soğuk ve mesafeli bir şekilde ağırlaması tüm dünyada manşet oldu. Putin'in Macron'la tokalaşmaması, basın toplantısının ardından hemen salondan çıkması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Moskova ziyaretini ve Putin'in sıcak karşılamasını hatırlattı.
Rusya-Ukrayna krizi tüm şiddetiyle devam ederken gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantısına çevrilmişti. Ukrayna krizinin de ele alındığı toplantının yapıldığı salonda iki liderin uzun bir masada iki ayrı noktalara oturması dikkatlerden kaçmadı.
MACRON ÜLKESİNDE ESPRİLERE KONU OLDU
Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu. Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların ilgisini çekti.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ AKILLARA GETİRDİ
Öte yandan sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılındaki son Moskova ziyareti de gündeme geldi. Paylaşımlarda Putin'in sıcak bir şekilde karşıladığı Erdoğan'la uzun masa yerine yan yana koltuklarda oturmasına dikkat çekildi.