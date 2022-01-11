GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyeleri ile güven mektubu sunacak Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u ayrı ayrı kabul edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00/15.30/16.15/19.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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