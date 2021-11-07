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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

(İstanbul/15.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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