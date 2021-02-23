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GÜNDEM ÖZETİNE

23.02.2021 04:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:10
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow, Azerbaycan Dışişleri Bakanı...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı ayrı ayrı kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00/15.30/16.00/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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