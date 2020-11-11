GÜNDEM ÖZETİNE
11.11.2020 07:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 07:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.11/13.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan