Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

MOURINHO'NUN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini duyurdu.

''ELEŞTİREL BİR CEVAP OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR''

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçı sonrası sarı-kırmızılı kulübe dava açmıştı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullanmıştı.