GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te bazı açılış törenlerine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/09.00-18.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Malatya/11.30/14.00/15.20)

3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti genel merkezinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk 15 dakikası basına açık idman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/18.00)

3- Medipol Başakşehir, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak.

(İstanbul/18.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadın ve erkeklerde son 16 turun maçları yapılacak.

(Londra)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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