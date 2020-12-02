GÜNDEM ÖZETİ / 3 ARALIK 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 3 ARALIK 2020

02.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 3 ARALIK 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

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YASAMA YÜRÜTME SİYASET

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(TBMM/10.30)

2- TBMM Genel Kurulunda Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yöntemiyle görüşecek, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katılacak.

(Ankara/15.00/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle 13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video bağlantıyla katılacak.

(Ankara)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ölümünün 1. yılında anılacak.

(Ordu/13.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'nda Polonya'nın Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak; Çekya ekibi USK Prag, Fransa'dan ASVEL Feminin ile mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de 12. hafta 4. Grup karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun

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