Gündem/ 9 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Millet Bahçesi saha incelemesi" yapacak, kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Ağrı/10.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak anaokulu ve ilkokulun temel atma törenine katılacak, tarihi Kayseri Lisesi ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret edecek, kentte görev yapan okul müdürleriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Kayseri/11.00/11.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nun açılış programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilin Spor Kurulu yöneticileri, üyeleri ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2019 bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Rekabet Kurumunun 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı Rekabet Zirvesi, Bilkent Otel'de yapılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da temaslarda bulunacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD'de Kongre ara seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa Fetva ve Araştırma Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

3- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vitoria-Gasteiz/22.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın ilk maçında Adanaspor, Gazişehir Gaziantep'i 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın ilk maçında Gaziantep Basketbol, Şahinbey Spor Salonu'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Eczacıbaşı VitrA arasında Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Sağlık turizminde son 10 yılda ciddi bir ivme yakaladık ancak sağlık hizmetlerinde geldiğimiz seviye düşünüldüğünde, potansiyelimizin çok altındayız. Kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum"

"Bugünkü tablo, başlıca özel hastanelerimizin bireysel gayretleri ile gerçekleşti. Kamu desteği ise sınırlı kaldı. Özellikle şehir hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kız çocuklarının matematiğe teşviki için Meclis devrede

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın:

"Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) Alanlarına Yönlendirilmesi İçin Alt Komisyon kuracağız"

(Adem Balta/TBMM)

3- Atatürk'ü gördüğü anı unutamıyor

Emekli öğretim üyesi 91 yaşındaki Adnan Gülerman'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cumhuriyetin 10. yılının kutlandığı Ankara'daki törenlerde gördüğü an hafızasındaki yerini koruyor

Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledilmesi törenine de katılan Gülerman, her 10 Kasım'da Büyük Önder'i özlemle anıyor

Adnan Gülerman:

"Atatürk'ü ilk kez 10. Yıl Nutku'nu okurken gördüm. Babam beni de yanında götürdü. Çok kalabalıktı, boyum kısa olduğu için omuzlarına aldı. Aradan çok zaman geçti ama hala o anı unutamıyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.