GÜNDEM / 5 Ocak 2020

05.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:04

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

(Kars/10.30-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Müteahhitlerin yurt dışı proje büyüklüğü 400 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz 2019 yılında 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi"

"Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı"

"Sektörümüz geçen yıl en fazla Rusya Federasyonu, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak'ta proje üstlendi"

"2019 yılında en fazla proje üstlenilen alanlar 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi oldu"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Borsa liginin şampiyonu 2019 yılında Fenerbahçe oldu

Borsa İstanbul'da geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 109,1 ile Fenerbahçe oldu

Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 8 değer artışıyla Galatasaray olarak kayıtlara geçti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - Sanayi kenti Kocaeli'den 2019'da 15,2 milyar dolarlık ihracat

Türk imalat sanayisinin ana üssü konumundaki Kocaeli'den 2019'da dünyanın dört bir yanındaki 180'in üzerinde ülke ve bölgeye 15 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu

(Şahin Oktay/Kocaeli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA