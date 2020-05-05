GÜNDEM / 5 Mayıs 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Sağlık Bakanlığından mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovid-19 tedbirleri

Enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, tarım işçilerinin, seyahatlerine başlamadan önce Kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak

Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılacak

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ihtiyaçları, belirlenecek temsilci aracılığıyla sağlanacak

Çadırlarda konaklama yapılması durumunda, çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olacak ve çadır alanının, çadırda kalacak kişi başına en az 3 metrekare alan düşecek büyüklükte olması sağlanacak

Kovid-19 vakası çıkması halinde, mevsimlik tarım işçi kafilesinin, son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyecek ve kafile karantinada tutulacak

Hastalığın bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak bu işçilerin yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenecek

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: "Çay üreticisi olarak biz bize yeteriz"

"Havaların soğuk geçmesi, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse çayın 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız"

"Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasında olduğu gibi çay üreticisi olarak biz bize yeteriz. Çayımızı toplayabilir, üstesinden geliriz"

"Geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında ilk 4 ayda ÇAYKUR'un kuru çay satışları çok yukarıda. Fiili olarak 40 bin ton çay satışı yapılmış ki böyle bir satış yıllardır hiç olmamış"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

3- İstanbul'da koronavirüsün sosyoekonomik risk etkisi araştırması

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof.Dr. Murat Şeker:

"İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hane koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıyor"

"İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor"

"Yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gelirken, yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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Kaynak: AA