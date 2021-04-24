Güncellenen Audi Q2 satışa sunuldu

Audi’nin dört yıl önce pazara sunduğu ve kısa süre önce güncellenen Q2 modeli satışa sunuldu.

CARMEDYA.COM – Audi'nin dört yıl önce pazara sunduğu ve kısa süre önce güncellenen Q2 modeli satışa sunuldu.

Audi Q2 Türkiye'de 35 TFSI motor seçeneği ile Advanced ve S line donanım seviyeleriyle bayilerde yerini aldı.

Q2'de göze ilk çarpan, tasarımındaki detaylar. Kompakt SUV'un yeni boyutlarında sadece uzunluğunun artığı; eskisinden 17 mm uzayarak 4,21 metreye ulaştığı görülüyor. 2,60 metrelik aks mesafesi, 1,79 metrelik genişliği ve 1,54 metrelik yüksekliği ise değişmiyor. Bu boyutlar ve spor süspansiyonuyla modelin sürtünme katsayısı da kendi sınıfı için son derece başarılı bir değere; 0,31'e ulaşıyor.

Audi tasarımcıları, daha önceki tasarımdan bilinen, ön ve omuz çizgisini karakterize eden çokgen motifi arka tarafa da uygulamış. Tamponun her iki tarafında difüzöre ekli büyük beşgenler yer alıyor. Ön kısım da değiştirilmiş ve farların altındaki yüzeyler daha belirgin hale getirilmiş. Büyük hava girişi görüntüsüne sahip beşgen detaylar, özellikle isteğe bağlı S line donanım seviyesinde aracın daha etkileyici görünmesine katkı vermiş. Tek çerçeveli ızgara ise öncekine oranla daha alçağa konumlandırılmış ve ön bölümün daha geniş görünmesini sağlamış.

Q2 Türkiye'de Advanced ve S line donanım paketleriyle alınabiliyor. Gövdenin alt kısmında, Advanced donanımda Manhattan gri; S line donanımda ise gövde renginde boyanmış eklemeler, her iki donanım seviyesinde gövde renginde ayna korumaları ve ön tarafta alüminyum şeritler bulunuyor. C sütunu kaplamaları da Advanced donanımda Metalik Manhattan gri; S line donanımda ise Selenit gümüş renginde sunuluyor.

Matrix LED farlar

Audi Q2'de en önemli geliştirmelerin başında standart olarak sunulan Matrix LED ön ve LED arka farlar geliyor. Yedi ayrı LED'ten oluşan modüller ve akıllı kontrol özelliği, uzun huzmelerin dahi, diğer yol kullanıcılarının görüşünü etkilemesinin önüne geçiyor. Bu yedi LED aynı zamanda, dinamik dönüş sinyalleri için de çalışıyor. Eşkenar dörtgen şeklindeki optik bileşenlerin arkasına yerleştirilen on adet diyot da gündüz farları için ışık üretiyor.

Kompakt SUV'un güncellenmiş hali, Q2 35 TFSI olarak Türkiye'de satışa sunuluyor. 1.5 litrelik TFSI motor 150 PS güç çıkışına sahip ve 1500 ile 3500 devir arasında 250 Nm tork üretiyor. COD; yani düşük yük ve motor hızlarında, ikinci ve üçüncü silindiri geçici olarak devre dışı bırakan verimlilik sisteminin yer aldığı model, 0'dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede ulaşabiliyor ve 218 km/ s maksimum hız değerine sahip.

İç mekan

Audi Q2'nin iç mekanında da yenilikler göze çarpıyor. Jet tasarımlı yuvarlak hava çıkışları ve vites seçme kolunda yeni rötuşlar yapılmış. Standart olarak sunulan panoramik cam tavan aracı daha aydınlık ve havadar kılıyor. Ayrıca karartılmış arka camlar da isteğe bağlı olarak alınabiliyor. 405 litrelik bagaj, arka koltukların katlanmasıyla 1050 litreye ulaşıyor. Standart olarak sunulan katlanabilir arka koltuklar ve eşya gözleri paketi, arkada 12 Voltluk USB şarj noktası, elektrikle açılıp kapanabilen bagaj kapağı ve isteğe bağlı olarak alınabilen spor koltuklar da iç mekandaki konfor öğeleri arasında.

Ayrıca aracın iç kısmında ışıkla sağlanan çok sayıda yenilik yer alıyor. Bunlar arasında gösterge panelindeki trim şeridi, orta konsoldaki dizlikler vb. bulunuyor.

Q2'de ekranlar neredeyse tamamen yenilenmiş. MMI radyo plus standart olarak sunulurken, MMI Navigasyon paketi isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Audi Q2'nin Türkiye'de satılan Advanced ve S Line donanımlarında Opsiyonel olarak sunulan Konfor ve Teknoloji paketleri de Q2 modeli kişiselleştirmeye imkan tanıyor.

Konfor paketinde, Leatherette deri döşeme, alüminyum iç görünüm ve ambiyans aydınlatma paketi ile ön koltuk ısıtması sunulurken, isteğe bağlı alınabilen diğer paket olan Teknoloji paketinde, her iki donanım seviyesinde için, Audi akıllı telefon ara yüzü, AUX girişi, 10 GB müzik belleği, 8 hoparlör ve Audi sanal kokpit plus yer alıyor. MMI Navigasyon paketi isteğe bağlı olarak sunulurken, yine Bang&Olufsen ses sistemi de opsiyonel seçenekler arasında yer alıyor.

Her iki donanım için de Matrix LED ön farlar ve LED arka farlardan, elektrikli ayarlanabilir, katlanır ve ısıtmalı, kendiliğinden kararan dış aynalara kadar bir çok konfor öğesi standart olarak sunuluyor.

Araçta çok sayıda güvenlik sistemi sunuluyor. Otomobilin önündeki trafiği izleyen, sürücüyü diğer araçlar, yayalar veya bisikletlilerle olası çarpışmalara karşı uyaran, sürücünün tepki vermemesi durumunda, fren yaparak kazayı önlemeye veya şiddetini azaltmaya çalışan Audi pre sense ön güvenlik sistemi bunların başında geliyor.

Türkiye'de satılan Q2'lerde geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörünü içeren Park yardımı paketi standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak kör nokta asistanı içeren Audi Pre Sense Basic ve Park asistanı gibi sürücü asistan sistemleri alınabiliyor.

Audi Q2, 505 bin 611 TL'den başlayan fiyat etiketlerine sahip.

Kaynak: Carmedya.com