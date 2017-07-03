Güncelleme - Yunan Botlarından Türk Gemisine Ateş Açılması

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan Türk bandıralı ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 hücumbot eşliğinde Marmaris Limanı'na yanaştı.



Seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaparak limana yanaştı.



Gemiyi, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek karşıladı.



Limana yanaşan gemiye çıkan Öztürk ve beraberindekiler, mürettebatla görüşerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Yetkililer bir süre gemi kaptanı nezaretinde gemiyi gezerek kurşun isabet eden yerleri inceledi.



Gemide Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaris Liman Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Limana gelen Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri narkotik köpeği "Zeta" eşliğinde gemide inceleme yaptı.



"Gelişigüzel atılmış mermiler var"



Milletvekili Nihat Öztürk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mürettebata geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını söyledi.



Gemide 20'nin üzerinde isabet olduğunu belirten Öztürk, "İçeride 13'e yakın personelimiz var. Hem onlara hem kaptanımıza geçmiş olsun dedik. Rodos açıklarında uluslararası sularda böyle bir olayın gerçekleşmiş olmasını kınıyoruz. Kolay bir şey değil çünkü orada sonuç itibarıyla 13 can söz konusu. Gelişigüzel atılmış mermiler var. Bunlardan birisi, bir arkadaşımıza isabet etmiş olsaydı şu an başka bir şeyler konuşuyor olabilirdik." dedi.



Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Öztürk, şöyle devam etti:



"Allah hepsini korumuş. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Sonuç itibarıyla bu sularda hem bizim kendi gemilerimiz hem de devamlı ilişkilerimiz var. Rodos'ta Türkler de var. Birlikte hem turizmi geliştiriyoruz hem ticaret yapıyoruz. İnşallah böyle bir gerginlik bu sularda yaşanmaz. Çünkü Marmaris dünya cenneti bir yer. Buranın bu şekilde anılması hoş bir şey değil. Tekrar geçmiş olsun diyorum."



"Ege adalarının dostluk denizi olmasını istiyoruz"



Gemi kaptanıyla yaptıkları görüşmeye göre Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin gemiyi yaklaşık bir saat taciz ettikten sonra "dur" çağrısı yaptıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:



"Burada enteresan gelen taraf Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bir saate yakın bir şey yapmamışlar, gemi tam bizim Türk sularına girdiği zaman taciz ateşi açmışlar. Ama bizim sahil güvenliğimiz hemen Aksaz'dan kalkan savaş gemimiz eşliğinde güvenlikli şekilde gemiyi limana geldiler. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Şu anda hiçbir problem yok. Gayet güvenli şekilde limanımıza ulaştılar. Kaptanımız bize 'yardım çağrısının ardından hem sahil güvenliği hem Aksaz'dan kalkan gemimizi olaydan 5-10 dakika sonra yanımızda bulduk' dedi. Sonuçta yetkililer açıklamayı yapacaktır. Biz Ege adalarının dostluk denizi olmasını istiyoruz. Bu şekilde taciz ateşiyle anılması hoş bir şey değil. "



Bu arada gemi personelinin ifade işlemlerinin ardından seyre devam edeceği öğrenildi.