Zonguldaklı 'O Gaca' takımı TEKNOFEST'te 'En İyi Takım Ruhu' ödülünü kazandı

Zonguldak'tan katıldıkları TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda araçlarındaki teknik sorunu kendi imkanlarıyla çözen "O Gaca" takımı, "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyor.

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesinin ortak projesi olan Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren ekip, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmadan ödülle döndü.

Yarışmadan bir gün önce araçlarının arka direksiyonu kırılan öğrenciler, danışman öğretmenlerinin Zonguldak'tan getirdiği yedek parçayı yaklaşık 3 saatlik çalışmayla araca monte ederek teknik aksaklığı giderdi.

Özgün araç kategorisinde 502 takım arasından finalist olan 28 ekip arasında yer alan öğrenciler, teknik kontrolü geçen tek lise takımı oldu.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi ile Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 6 kişilik ekibin kriz anındaki işbirliği, "En İyi Takım Ruhu" ödülüyle karşılık buldu.

"Başarımız ekip çalışmasının ürünü"

Takım kaptanı Muhammet Okbi, AA muhabirine, başarılarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

Yarışma sürecinde yaşanan teknik arızadan ve çözüm sürecinden bahseden Okbi, "Teknik kontrolden bir gün önce arka direksiyonumuz kırıldı. Bu bizim araç için gerçekten çok büyük sıkıntı çünkü bazı virajları dönemiyordu o yarışmada. Zonguldak'tan yedek aracımızın arka direksiyonunu getirttik. 3 saat boyunca uğraştık ve başarılı olduk, arka direksiyonu monte ettik. Bunda danışman hocalarımızın tek desteği direksiyonun getirilmesiydi. Onun dışında monte edilmesine kadar her şeye bizim mekanikçi ve öğrenci arkadaşlarımız yardım etti. Böyle uğraşan takım olduğu için de ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Takım üyesi Ahmet Kasım Tekfidan da yaz tatillerinde atölyede sabahlayarak çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışma üzerine yoğunlaştığımızda yaz tatillerinde arkadaşlarımız farklı etkinliklere giderken ya da yanımızda farklı işler yaparken biz sabah akşam atölyelerimizde bu projemizi geliştirmeye önem verdik. Özellikle ülkemizin teknoloji anlamında kalkınması ve yeni olarak otomotiv sektöründe dünyada gelişmeleri yakalamak için bu sabah akşam çalışma, aslında hem ülkemiz hem de bizim için gerekli şeyler. Yarışma zamanında kendimizi yorarak belki uykusuz kalarak, atölyelerde sabahlayarak çalışmaktan hiç de pişman olmadık."

Tekfidan, yeni araç ve tasarım fikirleri üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, TEKNOFEST yarışmalarının yanı sıra yurt dışındaki yarışmalara da katılmayı planladıklarını dile getirdi.

"Takımımla gurur duyuyorum"

Takımın elektronik sorumlusu Çınay Arın Çiçek ise kullandıkları aracın 6 yıllık olduğunu, önceki takım üyelerinin geliştirdiği projeyi devam ettirdiklerini söyledi.

Araçtaki teknik arızayı gidermek için çok çalıştıklarını anlatan Çiçek, "Bu takım ruhumuzun en somut örneklerinden biri. O gece çok stresliydi herkes fakat sabahında güzel bir takım çalışmasıyla araç tekrar çalışır haldeydi. Teknik kontrolü de başarıyla geçtik. Sonrasında aracımız yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü gününde piste çıktı. İkinci gün pisti tamamlayan ilk liseli takım olduk. Bu yarışmaya katılmak çok keyifliydi. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA