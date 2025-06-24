Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

DAİRENİN DUVARLARI YIKILDI

Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Faciada 7 kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Pehlivan (40) ile Ayşe Polat (49) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Sabahat Dikbaş (52) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken; eşi Yaşar Dikbaş, kızı Songül Dikbaş (28) ile patlamaya merdivenlerde yakalanan Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI

Öte yandan binada inceleme yapan ekipler, Celal Pehlivan'ın evinde doğal gaz kaynaklı patlama yaşandığını belirledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.