Zonguldak Valisi'nden 'TTK iş durdurma raporu' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait üç maden ocağında iş durdurma kararı aldı. Denetimlerde, havalandırma ve su tahliyesi sistemleri için yeterli enerji kaynağının bulunmadığı tespit edildi.

ZONGULDAK'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait 3 farklı maden ocağında, havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci enerji kaynağının olmadığı tespitiyle 'İş durdurma' yönünde rapor hazırladı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "TTK, Enerji Bakanlığımız bunu değerlendirip bir an önce yerine getirmeye çalışacaktır. Belli eksikler yerine getirene kadar, güvenli bir şekilde sadece çalışmanın durdurulması gerekiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı maden ocaklarında yaptıkları denetimlerde; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'İş durdurma' yönünde rapor hazırladı. Müfettişler raporu Zonguldak Valiliği'ne sundu.

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında, bugün gazetecilerle bir araya gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, konuya ilişkin soruları yanıtladı. Geçen yıl mayıs ayında benzer bir süreç yaşandığını, o gün kapatma kararı verilmediğini, mevzuatta da değişiklik olmadığını ancak bugün kapatma kararı verildiğini anlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Geçen sene de biliyorsunuz, esasında değişen bir şey yok. İş yeri kapatma yönetmeliği, iş güvenliği yönetmeliği, iş güvenliği mevzuatına göre TTK, iş güvenliği mevzuatının gerektirdiği her şeyi teknik olarak yapıyor. Basında geçtiği gibi havalandırmadır, diğer konulardır, elektrik yedeklemelerdir. Dolayısıyla bunların hepsini yerine getiriyor zaten. Bu süreçler çok titiz bir şekilde denetleniyor. Bir yönetmelik değişikliği de yok. Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri bunu daha farklı yorumluyor. Bu da iş güvenliğini arttırmak için böyle yorumluyor. Burada bu mevzuat düzenlemesi belki yorum farklarını giderecek çalışmalar, bunlarla da hem enerji hem çalışma bakanlığımız arasında görüşmeler çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da geçen sene, önceki yönetmelik aynı. Önceki denetimlerde 'tamam' olan şey, bugün farklı yorumlanıyor. 1 Ocak'ta 'tamam' olan bugün farklı yorumlanabiliyor. Bu ciddi bir, üretimi iş güvenliğini tehdit eden, geçen sene de bu olduğunda, ilgili kurumlara sorup 'Bu yoktur' diye teyit ediyoruz. GMİS'ten, kurumdan teyit ediyoruz. Yorum farkından kaynaklı, iş güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal hassasiyetlerden, aynı zamanda müfettişlerimizin hassasiyetinden kaynaklanıyor. Bu da kötü bir şey değil, onlar da ciddiye alınıyor. Çünkü, yorum farkı bir mevzuat değişikliğiyle bir şekilde giderilir, giderilemezse hukuk bunu giderir. Yargı önünde bu mutlaka giderilir. Tespit edilen eksikler de ciddiye alınıyor, önemseniyor, yapılıyor bir yandan. Herkes işini iyi yapmanın, daha güvenli yapmanın peşinde, bu iş de çözülecektir" dedi.

'ÇOK UZAYACAK BİR SÜREÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Vali Hacıbektaşoğlu, sürecin ne kadar süreceğine ve pazartesi günü maden ocaklarının çalışıp çalışmayacağıyla ilgili soruya cevaben, "TTK, Enerji Bakanlığımız bunu değerlendirip bir an önce yerine getirmeye çalışacaktır, çok uzayacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Bütün kurumların bilgisi dahilinde gelişen süreçler, GMİS biliyor, işçilerimiz biliyor. Kimse kimseden bir şey saklamaz. Bunları konuşuyoruz, rapor bize gelecek. Karar tebliğ edilecek, 24 saat içinde kararların uygulanması lazım mevzuata göre. Bu belli eksikler yerine getirene kadar, güvenli bir şekilde sadece çalışmanın durdurulması gerekiyor. Teknik ayrıntılara çok hakim değilim. Bildiğim şeyler mutlaka var, teknik bir adam olmadığım için farklı söyleyebilirim, dikkatli olmak lazım" diye konuştu.

