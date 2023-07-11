Zonguldak'ta selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Karadeniz'i esir alan sağanak yağış Zonguldak gibi birçok ilde sele neden oldu. Zonguldak'ta 2 gün önce sel sularına kapılıp kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedeni buldu. Topçıoğlu, İstanbul'dan babasını aramak için gelen oğlu tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde sele kapılıp kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun (58) cansız bedeni arama çalışmaları sırasında oğlu R.T. tarafından balçığa saplanmış halde bulundu. Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedeni balçıktan çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

İSTANBUL'DAN GELEN OĞLU BULDU

Zonguldak genelini etkileyen selde Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi'nde ayakkabı boyacılığından emekli olan Hüseyin Topçuoğlu'ndan ailesi pazar gece saatlerinden itibaren haber alamadı. Topçuoğlu'nun selde kaybolduğundan endişe eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. Topçuoğlu'nu bulmak için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'dan babası için kente gelen R.T. arkadaşlarıyla babasını ararken, belde merkezi Atatürk Caddesi kenarında sel sularının geçtiği alanda babasının cansız bedenini buldu. Ağaçlık alanda balçık içinde babasını hareketsiz bulan R.T. ekipleri bilgilendirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Topçuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

FENALIK GEÇİRDİLER

Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Olayın üzüntüsünü yaşayan Topçuoğlu'nun yakınları fenalık geçirirken, eşi G.T.'yi sağlık ekibi ambulans içinde sakinleştirmeye çalıştı. Topçuoğlu'nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KENDİ HALİNDE İYİ İNSANDI"

Hayatını kaybeden Hüseyin Topçuoğlu'nun komşusu Yaşar Toplucuk, beldede iki gündür kayıp olan Hüseyin Topçuoğlu'nu İstanbul'dan gelerek aramalara katılan oğlunun bulduğunu söyledi. Çok iyi bir insanı kaybettiklerini ifade eden Toplucuk, "Selden bir gün önce beraberdik. Bugün acı haberi alınca çok üzüldüm. Beldede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kendi halinde iyi bir insandı. Ayakkabı boyayarak geçimini sağlardı. Emekli de oldu. Oğlunun biri Tanzanya'da gelemedi. Bir oğlu İstanbul'da demir yollarında çalışıyordu. O geldi babasını o buldu. Sabah 'oğlum nereye gidiyorsun' dedim. Çok duygulandım ben de. 'Babamı gece yarısından beri arıyorum' dedi. Bende çok üzgünüm." dedi.