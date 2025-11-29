Haberler

Zonguldak'ta Cani Baba, Eski Gelinini Vurarak İntihar Etti

Güncelleme:
Zonguldak'ta Hüseyin Derin, eski gelini Gönül Karakök'ü vurarak öldürdükten sonra cezaevinde intihar etti. Derin, tartışma sonrası eski gelinine av tüfeğiyle ateş açmıştı.

ZONGULDAK'ta, oğlunun boşamasına rağmen birlikte yaşadığı Gönül Karakök'ü (43) av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Derin (71), kendini asarak intihar etti.

Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel köyünd 18 Ocak'ta Hüseyin Derin, oğlundan boşanmasına rağmen kendileriyle yaşayan eski gelini Gönül Karakök ile 'telefonda kimle konuştun' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Derin, av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN TRAŞ OLMUŞTU

Olayın ardından dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin, köy merkezinde berbere gidip, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" deyip, tıraştan sonra yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim oldu. Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün ölen babasından kendisine bağlanan maaşını almak için boşandığı ancak, eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada tutuklu bulunan Derin, kendini asarak intihar etti.

Derin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
