Zihinsel Engelli Şüpheli, Sokakta Ezdiği Yavru Kedilerle Gündemde

Trabzon'da zihinsel engelli bir şüphelinin sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'da, Ö.Ü.'nün sokakta çöp konteynerinin yanına götürdüğü 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler tepki çekerken, DHA muhabirinin röportaj yaptığı sırada olay yerine gelen, hayvanseverlerin tepkisi üzerine kaçan Ö.Ü., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüphelinin daha önce de mahallelerden bakım bahanesiyle yavru kedileri topladığı tespit edildi.

Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Şüpheli Ö.Ü.'nün birkaç ay önce kendisine gelerek yavru sokak kedisi aldığını anlatan esnaf Vedat Demirci de "4 ay önce buradaki yavru kedileri 'evde bakacağım' diyerek alıp gitti. Aldığımız habere göre kedileri canice öldürüyormuş. Evde bakacağım deyince kedileri verdik. Sokak kedisiydi, benim kedim değil. Onlarca kedi bakıyoruz, isteyene de veriyoruz. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Akli dengesi yerinde olan birinin yapabileceği bir şey değil. Bunu herkes bilse belki de linç olacaktı" ifadelerini kullandı.