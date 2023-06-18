Alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (9) çarparak, ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga'nın (29) 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına...

Kaza, 26 Haziran 2022'de Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga'nın kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı. İstanbul'dan Bursa'ya tatil için geldiği öğrenilen anneanne ile torunu, hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga, tutuklandı. İki kez üst üste alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Burak Ulga'nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu dikkate alan heyet, Ulgan'a, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verip, ehliyetinin 3 ay süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.