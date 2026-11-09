Zelenskiy'den İzmir'deki fabrika patlaması için taziye mesajı

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(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına taziyelerini ileten Zelenskiy, yaralılara acil şifa diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen, can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Zelenskiy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki bir demir çelik fabrikasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan son derece üzücü bir facia yaşandı. Kaybedilen her can geride derin bir acı bırakıyor."

Patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Zelenskiy, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sevdiklerini kaybedenlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm Türkiye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralanan herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA