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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer ifadesi alınmak üzere evinden alınarak polis eşliğinde emniyete götürüldü. Tuncer ifadesinin ardından serbest bırakılırken "Çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bizi korkutamayacaksınız, susturamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer dün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Tuncer, ifadesinin ardından serbest bırakılırken partisinden de açıklama geldi.

"HUKUK İKTİDARLARIN FAHİŞESİ DEĞİLDİR"

Emniyete götürülen Tuncer, "Aralık 2023'te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bunların ortaya çıkarılmasında payı olabilir diye düşünerek ilgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi. Ve bugün evimden alınarak polis eşliğinde ifade vermeye götürüldüm.Aile Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK... Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz... Bizi korkutamayacaksınız! Susturamayacaksınız!Hukuk iktidarların fahişesi değildir!" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

"USULSÜZLÜKLERİ AÇIKLADIĞI İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDI"

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı da konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Konya İl Müdürü ile ilgili usulsüzlüklerini kamuoyuna açıkladığı ve takipçisi olduğu için Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Sevdagül Tunçer polis tarafından evinden alınarakKağıthane Sadabat Polis Merkezine ifadeye çağrıldı. Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İl Başkanı Sayın Hakan Akşit öncülüğünde Sadabad Polis Merkezi önünde Sevdagül Tunçer'e destek vermek için toplandı. Karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zafer Partisi Güncel Çocuk

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Yorumlar (2)

Hasan Aydemir:

hep sindirme ve korkutma politikası

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MEHMET KARA:

HERKES KENDINI BIR SEY ZANNEDIYORNE OLDU DOKUNULAMAZ BIRIMISIN

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