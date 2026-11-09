Zafer Partili Karamahmutoğlu: 'Vurguna alışmış AKP kadrolarıyla Türkiye beş yıl daha gidemez'

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "24 yıllık AKP iktidarında kirlene kirlene tanınmaz hale gelen AKP'nin yolsuzluğa, vurgunculuğa, soygunculuğa bulaşmış bürokratik ve siyasi kadroları fakirleştirilmiş Türk halkının sırtında artık taşıyamayacağı bir kambur haline gelmiştir. Türkiye bu kamburdan kurtulmalıdır. Bu soyguna ve vurguna alışmış, alıştırılmış AKP kadrolarıyla Türkiye'miz beş yıl daha asla gidemez, ayakta kalamaz" dedi.

Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla parti olarak Anıtkabir'de yerlerini alacaklarını ifade eden Karamahmutoğlu, Türk milletinin cumhuriyetin değerlerini koruyacak ve restore edecek liderler beklentisinde olduğunu söyledi.

Kamuoyunun en önemli gündeminin "fon krizi" soruşturması olduğunu vurgulayan Karamahmutoğlu, suçtan elde edilen gelirlerin devlet kasasına iade edilmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Suç örgütünün üyeleri, yöneticileri ve lideri adalet sistemine, yargıya teslim edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'mikrop' diye betimlediği bu umulmadık isimler kimlerdir diye kamuoyu merakla açıklanmasını bekliyor. Öyleyse soruyoruz bazı şahıs ve şirketler, niçin yaptırımlar listesindeydi ve sonra niçin listeden çıkarıldılar? Yedi haftayı doldurduk, ikinci ayına giriyoruz. Bu kadar zaman geçtiği halde bu kayrılan, kollanan şahıslara ve şirketlere neden dokunulmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yok. Ne hükümet tarafından ne de bürokrasiden herhangi bir tatminkar açıklama yapılmış değil. Oysa bunun cevabını verecek olan hükümettir, AKP hükümetidir. Cevabını vermeyerek soygunun kozmik odasını karanlıkta bırakarak ummadığınız isimleri koruma altına mı almak istiyorsunuz?"

"SAYIN ARICAN BU SORUŞTURMADAN AZADE Mİ KALACAK?"

Soruşturmada Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın da durumuna değinen Karamahmutoğlu, Arıcan'ın ifadesine başvurulup başvurulmayacağını sorarak, "Sayın Arıcan bu soruşturmadan azade mi kalacaktır? Kendisi sorumluluk alarak savcılığa bilgi ve belge aktarmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in olayı "kapsamlı bir suç yapılanması" olarak tanımladığını hatırlatan Karamahmutoğlu, bu yapının tüm boyutlarıyla ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Karamahmutoğlu, yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete değinerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl belirlenen ve halen yürürlükte olan asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştı. Belirlendiğinde de öyleydi, bugün de öyle. Açlık sınırının altında. Güncel veri olarak Türk-İş tarafından hesaplanan açlık sınırı endeksi 38 bin lira. Bu, bitirdiğimiz ekim ayında böyleydi. Yeni ücretin belirleneceği aya kadar şüphesiz bu rakam daha da yukarı çıkacaktır. Açlık sınırının altında olan mevcut asgari ücretin bu sınırı, açlık sınırını yakalayabilmesi için yapılması gereken artış yüzde 35'lik bir ücret artışı gerekiyor. O da bu ekim ayı için böyle. 2027'nin ocağında bu daha da değişecektir. Peki bu artış gerçekleşir mi? Gerçekleşecek bir kaynak yaratabilecek mi hükümet? Ne yazık ki umut verici bir durum görünmüyor. Fakat bu durumda AKP hükümetinin aslında yapması gereken bu yıl ve geçen yıl yapmış olduğu artış değil, daha evvelden yapılabildiği işi yine yapmasıdır. Yani var olan asgari ücretin yüzde 50, hatta birebir artışını çok rahat yapabilir. Bunlar geçmiş tarihlerde yapılmıştı. AKP hükümetinin asgari ücrete yapacağı artışın hem hedeflenen hem de gerçekte yaşanan enflasyon oranının üstünde olması zorunludur. Böyle bir artış geçmiş yıllarda yapılmıştı ve yine yapılması mümkündür.

"ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BİR SEÇİM EKONOMİSİ OLARAK ELE ALINMAMALIDIR"

Asgari ücrete yapılması gereken tatminkar artış bir seçim ekonomisi yatırımı olarak değil, topluma bir devletin kendi vatandaşına yaptığı yatırım olarak ele alınmalıdır. Siyaset kurumu bunu böyle görmelidir. Yani zorunlu olan erken seçimi yapmayacaksanız bile iki ay sonra asgari ücreti açlık sınırının üstünde vermek zorundasınız. Bir seçim yatırımı olarak ele alınmayacak olsa bile bu açlık sınırının üstünde bir asgari ücret rakamını vermek zorundasınız.

Kaldı ki seçim macunu tüpten çıkmış vaziyette. Seçim artık konuşuluyor. Belli ki sarayda istihdam edilen Mehmet Uçum'un umduğu gibi 2028'in nisan ayında değil, Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2027 yılının içinde olacaktır. Tabii arzu edilen hemen şimdi olmasıdır. İklimsel koşullar el vermediğinden bu ilkbaharda gerçekleşebilir. Fakat ilkbaharda eğer yapılması ertelenirse hükümet artık bunu daha fazla uzatamayacak ve 2027 yılının sonbaharında, ekim-kasım aylarında ülkemiz bir seçime gidecektir.

"TÜRKİYE BU KAMBURDAN KURTULMALIDIR"

Bu şu demektir; bu kış mevsiminden sonra artık seçim kampanyaları başlıyor demektir. 24 yıllık AKP iktidarında kirlene kirlene tanınmaz hale gelen AKP'nin yolsuzluğa, vurgunculuğa, soygunculuğa bulaşmış bürokratik ve siyasi kadroları fakirleştirilmiş Türk halkının sırtında artık taşıyamayacağı bir kambur haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye bu kamburdan kurtulmalıdır. Bu, soyguna ve vurguna alışmış, alıştırılmış AKP kadrolarıyla Türkiye'miz bir beş yıl daha asla gidemez, ayakta kalamaz. Değişimin ve yeni geleceğin önünü açmak için erken seçim erkenden yapılıp vatandaş sandığa götürülmelidir. AKP hükümetinin ayakta kalmasına payanda olan siyasiler bu kirliliğin, suçun, bu vebalin ortağı olarak tarihe geçmek istemiyorlarsa iktidarı ayakta tutan destek olmaktan vazgeçmelidirler. Böyle yapılsın ki Türk siyaseti normalleşsin, sular kendi yatağında aksın."

Kaynak: ANKA