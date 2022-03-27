Zabıtalardan dronla dilenci ve seyyar satıcı takibi önerisi

Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkan Aburrahman Karabudak, zabıtaların hizmet kalitesini artırmak için teknolojiden daha fazla yararlanacaklarını belirterek, seyyar satıcı ve dilenci takibini dronla yapmak istediklerini bildirdi.

Aburrahman Karabudak, Türkiye Belediyeler Birliği ile İletişim Başkanlığının desteğiyle 24-26 Mart'ta düzenlenen "2. Zabıta Çalıştayı"na ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karabudak, 1997'de başladığı zabıta mesleğinin bütün kademelerinde görev aldığını belirterek, "Çalıştayımızın gayesi, tüm zabıta arkadaşlarımızın problemlerini ilgili bakanlıkların da bulunacağı masalarda tartışmak ve aldığımız sonuçlara göre bakanlıklara, devletin kademelerine ve Cumhurbaşkanı'mıza bir rapor sunmaktır." dedi.

Çalıştaya, 120 belediyeden zabıtanın yönetici düzeyinde katılım sağladığını aktaran Karabudak, zabıtaların hizmet kalitesini artırmak istediklerini, 195 yıllık geçmişi olan zabıta mesleğine bir standart kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Aburrahman Karabudak, Kovid-19 salgın sürecinde teknolojinin gerekliliğinin ön plana çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zabıtalar, teknolojiden payını almak istiyor. Bu drone olabilir veya başka bir şey olabilir. Devletin mekanizmalarını sahaya yansıtırken, pandemide gerekliliğini hissettiğimiz teknolojiyi, dronu veya tabletleri, hepsini sahaya çıkartacağız. En iyi şekilde zabıtanın hizmet kalitesini artıracağız. Burada tek gayemiz, hizmet kalitesini artırmaktır. Bu hazırlık sürecinde, bakanlıklara gittik ve çok güzel sonuçlar aldık. Onlar da şunu gördü, zabıta kurumsal kimlik olarak kendini geliştiriyor ve geliştirdikçe devletin ve milletin adına sahada yaptığı çalışmalarda daha iyi olacağı yönünde kanaatleri oluştu."

"Zabıtayı tanımadan ön yargılı olunmamalı"

Zabıtların kayıt dışı ekonomiyle mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çeken Karabudak, seyyar satıcı ve dilenci takibinde drone ile çalışma yapabileceklerini, bu konuda planlama aşamasında olduklarını bildirdi.

Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkan Aburrahman Karabudak, şunları kaydetti:

"Seyyardı, dilenciydi her konuda göremediğimiz, gidemediğimiz yerlerin koordinasyonunu, teknolojik aletlerle ve dronla yapmak istiyoruz. Tek gayemiz, budur. İnanıyorum devletimiz de kurumsal kimlikle hizmet eden zabıtaya destek verecektir. Halkın yiyip içtiği, yatıp uyuduğu, eğlendiği her alanda onlar adına çalışan zabıtayı tanımadan ön yargılı olunmamalıdır. Kurumsal kimliğe doğru giden zabıtanın, 81 ilde 1390 belediyede daha iyi olacağı kanaatindeyim. Burada milletimizin ve devletimizin gönlüne sığınıyoruz."