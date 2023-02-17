Yüzlerce kasa bulundu! Enkazdan çıkarılan ziynet eşyaları ne olacak? İşte cevabı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem binlerce canımızı yitirmemize neden oldu. 10 ilde yıkılan evlerde merak edilen sorulardan biri de enkazdan çıkarılan ziynet eşyalarının ne olacağı oldu.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. Binlerce binanın yıkılması sonrasında ise akıllara fırsatçılara karşı enkazlardaki ziynet eşyası, para ve kasaların nasıl korunacağı sorusu geldi.

GÜVENCE ALTINA ALINDI

Pek çok bölgede polis ve jandarma enkazların başında nöbet tutsa da deprem bölgesinde bu 12 gün boyunca birçok hırsızlık vakası yaşandı. Şahıslar kısa sürede yakalanıp tutuklanırken, arama-kurtarma ekipleri de depremzedelerin evlerinde sakladıkları para ve ziynet eşyalarını buldukça bunları güvenlik güçlerine teslim ediyor.

1 SENE İÇİNDE ALINMASI GEREKİYOR

Enkaz altından çıkarılan bilezik, küpe, değerli takılar 1 sene içinde sahipleri tarafından alınmazsa hazineye devrediliyor.

YÜZLERCE ÇELİK KASA VE ZİYNET EŞYASI BULUNDU

'En güvenli yer' diye düşünülerek evlerde saklanan ziynetler bu düşüncenin risklerini de gözler önüne serdi. Para ve ziynet eşyalar enkaz altında kaldı. Enkaz altında yüzlerce çelik kasa ve ziynet eşya bulundu. Ziynetler enkaz altından çıkarılırken tutanak tutuluyor. Bölge insanlarının evlerinde tuttuğu birikimler, yıkıntı altından çıkarılırken tutanak tutuluyor ve emniyete teslim ediliyor. Ziynetlerinin enkaz altında kaldığını belirterek polise başvuranların beyanları doğrultusunda bulunan ziynetler karşılaştırılıp sahiplerine teslim ediliyor.

KAYIT ALTINA ALINMASI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; birçok depremzedenin enkaz altında kalan eşyalarının savcı ve polis nezaretinde yapılması mal güvenliği açısından önem taşıyor. Ziynetlerin enkaz altında kaldığını belirterek polise başvuranların beyanları ve buluntular karşılaştırılarak teslimat yapılırken, yurdun dört bir yanındaki fiziki altınlar, bankalardaki altın hesaplarına dönüşmeye başladı. Bir vatandaş "Altın takılarım bankanın kasasındaydı. Ancak kasalara konulduğunda beyan alınmıyor. Dolayısıyla muhtemel bir depremde bankadan 'o kasada benim şu kadar altınım vardı' diye bir şey talep edemem. Ben de altınlarımı, altın hesabına dönüştürdüm. Şimdi elimde belge var, gönlüm rahat" ifadesini kullandı. Yaşanan bu durum 'Yastıkaltının kayıt altına alınması' çalışmalarının önemini de ortaya koymuş oldu.