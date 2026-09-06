Geniş Aile Projesi Raporu Tanıtıldı

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi (YÜZAG), "Geniş Aile: Köklerden Geleceğe Aile Bağları" projesi kapsamında hazırlanan "Geniş Aile: Hafıza, Kimlik ve Gelecek" başlıklı sonuç raporu tanıtıldı.

Eyüpsultan'daki Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen lansman programında, gençlerin aile, kökler, kimlik, aidiyet ve kuşaklar arası ilişkilerle ilgili düşünce ve deneyimlerinin ele alındığı projenin sonuçları anlatıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 5 asır önce Mimar Sinan tarafından inşa edilen külliyede hafıza, kimlik ve geleceğin konuşulmasının anlamlı olduğunu belirterek, tarihi yapının bir medeniyetin nesilden nesile aktarıldığı ölçüde yaşayabildiğini gösterdiğini söyledi.

YÜZAG'ın "Köklerden Geleceğe Aile Bağları" anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Madak, "Bugün sonuçlarını paylaşacağımız proje de bu anlayışın olgunlaşmış bir meyvesi. Ağustos ayında Bakanlığımız ile YÜZAG arasında imzaladığımız işbirliği protokolü tam da bu ortak zemin üzerine kuruldu." dedi.

Madak, aileyi korumayı ve güçlendirmeyi, gençleri evlilik sürecine hazırlamayı ve aile içi iletişimi desteklemeyi hedeflediklerini aktararak bu projenin en güzel örneklerden olduğunu söyledi.

Geniş ailenin yalnızca bir hane tipi olmadığını, dayanışma biçimi ve aidiyet mektebi olduğunu kaydeden Madak, "Bizim kuşağımız geniş bir aileyle büyüdü. Kardeşi, ablayı, ağabeyi, teyzeyi, dayıyı, amcayı, halayı bildik. Değerlerimizi kitaptan önce sofralardan öğrendik. Bir çocuğun eksikliği yalnızca bir odanın sessizliği değil, bir kardeşin oyun arkadaşını, bir teyzenin yeğenini, bir dayının sevincini, bir halanın muhabbetini eksiltir." diye konuştu.

Madak, günümüzde hanelerin yüzde 58'inde 18 yaş altı hiç çocuk bulunmadığını belirterek, "Bu tablo bize aile ve nüfus politikalarımızın neden hayati olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Haziran ayında paylaştığımız 'Veriden Vizyona: Üç Kuşak Bir Türkiye' araştırmamız da bunu doğruluyor. Ortalama canlı doğum sayısı birinci kuşaktan ikinci kuşağa neredeyse yarı yarıya gelmiş durumda. Buna mukabil aynı araştırmamız evlilik kurumunun bu toplumun ana omurgası olmayı sürdürdüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumu ve dinamik nüfus yapısının karşı karşıya olduğu risklere daha önce dikkati çektiğini vurgulayan Madak "2025 Aile Yılı'nda başlattığımız bu seferberliği Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı ile çok daha geniş bir ufka taşıdık." dedi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi ile aile ve nüfus politikalarının Türkiye'nin kalkınma ve gelecek vizyonunun ana unsurlarından biri haline getirildiğini ifade eden Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Madak, Modüler Aile Eğitim Programı'nı 2026'da 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek, YÜZAG ile işbirliği içerisinde daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Evlilik öncesi ve aile danışmanlığı hizmetlerinin il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde ücretsiz sunulduğunu aktaran Madak, Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmalarına destek olduklarını anlattı.

Madak, anne ve babalara yönelik "İlk Öğretmenim Aile" mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini belirterek, uygulamada çocuk gelişimi, ebeveynlik ve evlilik hayatına yönelik bilgilendirici içerik, aktivite ve eğitici videoların yer aldığını söyledi.

Politikaları sahadan elde edilen veriler doğrultusunda şekillendirdiklerini vurgulayan Madak, "Bu çalışmanın da en kıymetli tarafı geniş aileyi geçmişe ait bir hatıra olarak değil, bugüne taşınabilecek bir imkan olarak ele alıyoruz. Zira aile bağı aynı evde yaşamakla sınırlı değildir. Bir telefon, bir ziyaret, bir bayram sabahı da o bağı ayakta tutar. Mesele hane büyüklüğünden önce gönül bağının canlı kalmasıdır." diye konuştu.

YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz da YÜZAG'ın kuruluş sürecine değinerek, derneğin adının yapılan değerlendirmelerin ardından "Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi" olarak belirlendiğini anlattı.

Hareketin gelecek dönemdeki çalışmalarına ilişkin Topuz, "Hareketli olmak zorundayız. Dünyanın gittiği yer belli, ülkemizin ihtiyaçları belli, ailelerimiz belli, gençlerimiz belli. Biz sadece burada bugün bu lansman için değil, geleceğe ufuk açacak, geleceğe hizmet edecek, gelecek için çalışacak biz burada hizmetler yapacağız." dedi.

Projede aile hafızası ve kuşaklar arası iletişim ele alındı

YÜZAG çatısı altında yürütülen projeyle aile bağlarının güçlendirilmesi, gençlerin aileleri ve kökleriyle kurdukları ilişkinin anlaşılması, kuşaklar arası iletişimin geliştirilmesi ve aile hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Proje kapsamında gençlerin kendi aile geçmişlerini araştırmaları, aile büyükleriyle iletişim kurmaları ve kuşaktan kuşağa aktarılan hikaye, söz, deneyim ve hatıraları keşfetmeleri amacıyla "aile hafızası" çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmada ayrıca araştırma sonuçlarının uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla eğitim, dijital aile uygulamaları, medya ve kültür politikaları ile sosyal destek mekanizmaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik politika önerileri geliştirildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen anket, odak grup çalışmaları, çalıştay, aile hafızası uygulamaları, gençlik kampı ile sanat ve kültür faaliyetlerinden elde edilen değerlendirmeler de "Geniş Aile Projesi Sonuç Bildirgesi"nde bir araya getirildi.

Bildiride gençlerin aile, aidiyet, kimlik, kuşaklar arası ilişkiler ve aile hafızasına yönelik görüşleri ile proje sürecinde ortaya çıkan temel tespitler bütüncül olarak değerlendirildi.

Programa, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Fatma Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Musa Alibaşoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA