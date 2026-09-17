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Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün gece saatlerine kadar güney İç Ege ile Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını belirten Tekin, "Akşam saatlerine kadar Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin etmekteyiz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." dedi.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yarın devam edeceğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın yine Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'ın güneyinde rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Yine fırtınaya karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."

Tekin, hafta sonu yağışların yurt genelinde devam edeceğini, özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanakların etkili olacağını söyledi.

Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde cumartesi günü yağışların süreceğini anlatan Tekin, "Pazar günü yine kuzeydoğu kesimlerde yağışlar kendini göstermeye devam edecek. Yeni haftada da yağışlar ülkemizin büyük bir bölümünde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer normallerin altında seyredeceğini belirtti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın yağışın süreceğini ve çok bulutlu havanın hakim olacağını kaydeden Tekin, hafta sonunda ise yağışın etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların 23-25 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

İstanbul'da Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yarın yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Avrupa Yakası parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Hafta sonunda İstanbul'da artık yağış etkisini kaybedecek. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 25-26 dereceleri arasında seyredecek." dedi.

Tekin, İzmir'de ise gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın parçalı az bulutlu olacağını, sıcaklığın 30-31 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Kaynak: AA