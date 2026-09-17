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Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 yaralı
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Maltepe’de iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Maltepe'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza gece saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 DYD 055 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yamuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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