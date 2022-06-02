Yunus timi çocuklarla ip atlayıp, misket oynadı - Haberler

AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek olaylara anında müdahale amacıyla kurulan yunus timi, motosikletleriyle sokaklarda gezerken kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla ip atlayıp, top oynuyor. Çocuklar, polislerle oynamaktan mutlu olduklarını söylüyor.

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 2'si kadın 6 polisten oluşan yunus timi kuruldu. Kent merkezinde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edebilmek için motosikletleriyle kent merkezinde cadde ve sokakları gezen yunus timine, çocuklara büyük ilgi gösteriyor. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında Gazi İlkokulu'nda okuyan öğrencilerle buluşan polisler, onlarla ip atlayıp misket oynadı. Polislerin ilgisinden memnun olan çocuklar ise onlarla oynamaktan mutlu olduklarını dile getiriyor.

Yunus timi polislerinden Zübeyde Bozkurt, çocuklardan gördükleri ilginin kendilerini motive ettiğini söyledi. Göreve başladıkları 10 Nisan'dan beri çocukların ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, "Çocuklar, bizleri gördüklerinde sarılmak, oyunlar oynamak istiyorlar. Bizler de onlarla görevimiz müsaade ettikçe vakit geçiriyoruz. Oldukça güzel bir duygu. Ağrı'da çocukların bizleri sevmesi çok mutluluk ve gurur verici bir olay. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Tabii ki mesleğimizde zor bir meslek ama bu durum bu zorluğu ortadan kaldırıyor. Oldukça mutluyuz bu ilgi karşısında." Çocuklarla ip atlayan polis memurlarından Burçin Akyüz de gördükleri ilgiden mutlu olduklarını söyledi.