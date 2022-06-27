Yunanistan ve Ermenistan'dan karşılıklı destek vurgusu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesi ve Ermenistan'ın, 1915 olayları iddiaları, mesnetsiz "Pontus" iddiaları, Dağlık Karabağ meselesi ve Kıbrıs gibi konularda birbirini desteklediğini belirtti.

Dendias, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Atina'da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

İki ülkenin tarihi olarak çok iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Dendias, Yunanistan'ın Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Dendias, dış politikalarını, uluslararası hukuk çerçevesinde tarafların ortak kabulünü sağlayan barışçıl çözüm ekseninde şekillendirdiklerini iddia ederek, Yunanistan Parlamentosunun, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını 1996'da ve Ermenistan Parlamentosunun, Yunanistan'ın mesnetsiz "Pontus" iddialarını 2015'te tanıdığını anımsattı.

Ermenistan'ın Kıbrıs meselesindeki desteğine teşekkür eden Dendias, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığında iki ülkenin birbirini desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, diaspora konusunda da karşılıklı iş birliği imkanlarının geniş olduğunu savunarak, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Erivan'da üçlü bir buluşma düzenlemede mutabık kaldığını duyurdu.

Mirzoyan, Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da kabul edildi.