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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan itiraf gibi sözler: Türkiye'nin gerisinde kaldık

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte ülkesini Türkiye ile kıyaslayarak itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir gazeteye verdiği demeçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirten Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." dedi. Dendias ayrıca ABD'den F-35 savaş uçakları alacaklarını ama yeterli sayıda nakliye uçaklarının bulunmadığını söyledi.

"TÜRKİYE ATILIMLAR YAPTI, BİZ İSE GERİYE GİTTİK"

Yunan Bakan Dendias, Kathimerini gazetesine demeç verdi. Dendias, Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlara atıfta bulunarak, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin Havacılık Sanayisinde Önde Olduğunu BelirttiYunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim." şeklinde konuştu.

"MEVCUT DURUM KABUL EDİLEMEZ"

Dendias, ülkesinin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Yunan Hava Kuvvetlerinin, normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça görüldüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin Genelkurmayın ihtiyaçlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin Havacılık Sanayisinde Önde Olduğunu Belirtti

"F-35 ALACAĞIZ AMA YETERLİ NAKLİYE UÇAĞIMIZ YOK"

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip, piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri, modern hava kuvvetleri değildir." dedi.

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti. Bir dizi MEKO sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendias, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Nikos Dendias Yunanistan Türkiye Savunma Havacılık Politika Güncel Haberler

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