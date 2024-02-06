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Yunanistan, Avrupa'da artan kızamık virüsüne karşı aşı ekibi kuracak

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Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesi Yunanistan'ı alarma geçirdi. Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artış nedeniyle Yunanistan'da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla nüfusu aşılayacak özel bir sağlık ekibi kurulacak.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı. Ülkede kızamık virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulacak.

AVRUPA'DAKİ KIZAMIK VAKALARI KOMŞUYU ALARMA GEÇİRDİ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi. Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Yunanistan, Avrupa'da artan kızamık virüsüne karşı önlem alıyor

ÜLKEDE AŞI EKİBİ KURULACAK

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi. Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Yunanistan, Avrupa'da artan kızamık virüsüne karşı önlem alıyor

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir.

Kaynak: AA / Güncel

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