Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor! İşte masadaki konular

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Ziyarette başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki iş birliğinin devam ettirilmesinin ele alınması bekleniyor.

TÜRKLERE YUNAN ADALARINA ZİYARETTE VİZE KOLAYLIĞI

Erdoğan-Miçotakis arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek ve Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türk soydaşları ilgilendiren konuları gündeme getirilecek.

Miçotakis'in ziyaretinde Türk vatandaşlarının, 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart'tan itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize prosedürünün de görüşüleceği ziyarette, sürecin devam ettirilmesi konusu da ele alınacak.

İki ülkenin önde gelen iş insanlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadelede işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanan ziyarette, düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye'nin görüşlerinin aktarılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan Kathimerini gazetesine röportaj verdi: "Çözüm zemini oluşturmak mümkün" - 1

ERDOĞAN, YUNAN GAZETESİNE RÖPORTAJ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek ziyaret öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine bir röportaj verdi.

Erdoğan, ilişkilerin ivme kazandığını söyledi.

İki ülke arasındaki itilaflı konulara kazan-kazan anlayışı ile çözüm bulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Tüm konuları bir aradakonuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun gündeme geleceği bir Doğu Akdeniz Konferansı'nın toplanması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeden Yunan kamuoyunun en büyük beklentisi, aradaki tüm anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki barış ve dostluk ortamı, diyalog ve işbirliğinin devam etmesi yönünde.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Konstantinos Filis, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat 2023'ten bu yana ikili ilişkilerde yeni bir durumun var olduğuna dikkati çekerek, sahada da tansiyonun düştüğünü ve bunun ikili ilişkiler için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

"İki ülke arasında işbirliği mümkün"

Filis, "İki tarafın da 'Pozitif Gündem'e ağırlık vermeye karar vermiş olması önemli. Gerçekleştirilmeye başlanan çok sayıda anlaşma var. Bu da uzlaşmazlıklara rağmen işbirliği alanı olduğunu gösteriyor. Zira Türkiye ile Yunanistan arasında önemli uzlaşmazlıklar bulunuyor. Buna şüphe yok ancak işbirliği yapabiliriz çünkü komşuyuz ve aynı coğrafi bölgede bulunduğumuz için iklim krizi, çevre, sivil koruma, deniz gibi ortak sorunlara da sahibiz." diye konuştu.

Filis, "Doğu Ege adalarının silahlandırılması, Ege'de gri alanlar, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)" gibi konularda iki ülkenin önemli fikir ayrılıkları olduğunun altını çizerek, her iki tarafın da son dönemde hem tansiyonun düşürülmesine hem de pozitif gündemin ön plana çıkarılmasına ağırlık verdiğini ifade etti.

Zor sorunların müzakere edilebilmesi için gerekli ortam

İkili ilişkilerdeki zor konuları müzakere edebilmek üzere uygun ortamın yaratılabilmesi için, karşılıklı güvenin sağlanacağı, işbirliğinin mümkün olabileceğinin teyit edileceği, basit konularla ilk adımların atılacağı bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Filis, sorunlara çözüm bulmak için müzakerenin önemini vurguladı.

"Her iki lider de olumlu atmosferi korumaya kararlı"

Filis, iki ülkenin tüm sorunlara rağmen olumlu bir atmosfer içerisinde olduğunu ve her iki liderin de bu olumlu atmosferi korumaya kararlı olduğunu belirterek, Erdoğan ve Miçotakis'in 13 Mayıs'taki görüşmesinde, Aralık 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni teyit edeceği öngörüsünü paylaştı.

Filis, tarafların pozitif gündemi sürdürerek Uluslararası Adalet Divanına başvurmasının da olası olduğunu kaydetti.

İkili ilişkilerde kaydedilen ilerleme

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yorgos Tzogopoulos da Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık olduğuna işaret etti.

Tzogopoulos, "Bu, Ukrayna'da ve Orta Doğu'da yaşanan savaşlar gibi küresel sorunların ve genel olarak dünyada hakim belirsizliklerin içerisinde, iki ülkenin de ekonomilerine yardımcı oluyor." dedi.

Son dönemde ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelere de değinen Tzogopoulos, 22 Nisan'da Atina'da ve 13 Kasım 2023'te Ankara'da düzenlenen Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin toplantılar gibi inisiyatiflerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tzogopoulos, turizm, ekonomi ve göç krizi gibi alanlarda da işbirliğinin devam etmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Diyaloğun önemi

Tzogopoulos, ikili ilişkilerin geleceğine ilişkin ise şu öngörüde bulundu:

Türkiye ile Yunanistan'ın aralarında onlarca yıldır devam eden sorunlarda çözüme çok yakın olmadığına inandığını dile getiren Tzogopoulos "Soru, uzun yıllardır devam eden mevcut uzlaşmazlıkların, iki ülke arasında işbirliğinin mümkün olduğu alanlarda işbirliğini engelleyip engellemeyeceğidir. Bu nedenle Miçotakis ve Erdoğan buluşmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İki ülkenin yeşil enerji alanında işbirliği yapabileceğini vurgulayan Tzogopoulos, AB'nin de destek verdiği programlarla her iki ülke için de ortak refah alanlarının oluşturulabileceğine işaret etti.

Sokak da diyalogdan ve dostluktan yana

AA muhabirinin sokakta mikrofon uzattığı vatandaşlar da iki ülke arasındaki dostluk ortamı ve diyaloğun devam etmesinden yana olduklarını belirtti.

Miçotakis ve Erdoğan'ın birçok kez görüştüğüne dikkati çeken Dimitris Paraskevas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecinin devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ilişkileri eğitimi almış, 8 ay Türkiye'de staj yapmış olan İlias Raptis, iki ülke arasındaki diyaloğun genel olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Raptis, "Diyalog olmalı çünkü istesek de istemesek de Türkiye güçlü bir komşu. Ayrıca ben de genel olarak dostluğa inanıyorum. Savaşların olduğu bir dönemde, uzlaşamasak bile dostluk ve barıştan bahsetmemiz, konuşmamız iyidir." şeklinde konuştu.

Halkların dostluğuna inandığının altını çizen Raptis, kendisinin Türkiye'de çok iyi vakit geçirdiğini, tarih sevdiği için İstanbul'da Bizans ve Osmanlı izlerini keşfetme fırsatı yakaladığını, çok sayıda Türk arkadaş edindiğini ve İstanbul'u özlediğini söyledi.