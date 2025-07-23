Yunak Belediye Başkanı Eğitim Programlarını Ziyaret Etti

Yunak Belediye Başkanı Eğitim Programlarını Ziyaret Etti
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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yaz tatilinde çocuklara yönelik eğitim programlarının düzenlendiği Kur'an kursları ve KOMEK kurs merkezlerini ziyaret etti. Çocuklarla sohbet etti ve onlara hediyeler verdi. Ayrıca, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Toplum Sağlığı Merkezi'nin inşaatını inceledi. Beyşehir'de ise av sezonu sonrası denetimler yapıldı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, yaz tatilinde çocuklarla buluştu.

Günaltay, yaz tatilinde çocuklara yönelik eğitim programlarının düzenlendiği Kur'an kursları, KOMEK kurs merkezleri ve kapalı spor salonunu ziyaret etti, öğretmen ve kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Günaltay, çocuklara hediyeler verdi.

Sarayönü

Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi'nin inşaatında incelemede bulundu.

İnşaat alanını gezen Çakmak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Salih Zeki Çakıreli'den inşaatın durumu ve yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

İlçede halk sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak merkezin, tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Beyşehir

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'nde av sezonunun başlamasının ardından denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve iş yerleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca, balıkçılara uyulması gereken kurallar hatırlatıldı, avcılığı yapılan balıkların boy sınırları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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