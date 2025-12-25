Haberler

Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar etkili olurken yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyünde adeta bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulurken Konur köyünde sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkıyor. Vatandaşlar, "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Gençler top oynuyor aileler mangal yakıyor" dedi.

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor ve kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buluyor.
  • Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde hava sıcaklığı gündüz 14 dereceye çıkıyor.
  • Konur köyünde Aralık ayının son günlerinde kamp kurulup piknik yapılıyor ve gece çadırda kalınıyor.

Hakkari'de kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceleri, kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreyi buluyor.

BİR İLÇEDE KAR VAR BİR İLÇEDE GÜNEŞ

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyündeyse geçen yılların aksine bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da yaşayan bir grup arkadaş da bahar havasının yaşandığı Konur köyüne gelerek bir gün geçirdi.

Hava sıcaklığının gündüz 14 dereceye çıktığı köyün Sosi Vadisi'ne kamp kuran arkadaşlar, piknik yapıp, futbol oynadı. Grup gece de kamp ateşi yakarak çadırda kaldı.

"GECEYİ KAMP KURARAK GEÇİRDİK"

Burhan Yalçın, "Konur köyündeki hava sıcaklığı 14 dereceyi gösteriyor. Geceyi burada kamp kurarak geçirdik. Yüksekova merkez ve kırsal köylerinde dondurucu soğuk etkili olurken, burada sıcak bir hava var. Bizler de bunu fırsat bilip, piknik yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

"SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARTIYORUZ"

Nurullah Gezer ise "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen kamp kurup, geceyi çadırda geçiriyoruz. Gençler top oynuyorlar, aileler ise mangal yakıp piknik yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

