YTÜ Öğrencisi Yusuf Yılmaz, Yapay Zeka Destekli Gezi Rehberi ile Ödül Kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Yılmaz, yurt dışında yaşadığı sorunlardan yola çıkarak hazırladığı yapay zeka destekli gezi rehberi uygulamasıyla Portekiz'de katıldığı uluslararası yarışmada birincilik ödülü kazandı.

Erasmus programından faydalanarak geçen sene Portekiz'e giden YTÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Yılmaz, burada 5 ay süren eğitimi boyunca Avrupa'nın farklı yerlerini gezdi.

Yeni yerler keşfetmeyi seven ancak yabancılık çektiği için bazı zorluklarla karşılaşan Yılmaz, yaşadıklarından yola çıkarak yapay zeka destekli gezi rehberi uygulaması geliştirmeye karar verdi.

Yusuf Yılmaz, uygulamada kullanıcılara oyun ve soru içerikleri ile kişiselleştirilmiş deneyim sunarak kültürel farkındalık kazandırmayı amaçladı.

Yılmaz'ın demo olarak hazırladığı yazılım, Portekiz'de teknoloji, yazılım ve inovasyon alanlarında yaratıcı projelerin geliştirilmesine olanak sağlayan Shift Appens 2025 etkinliğinde "Gamification (Oyunlaştırma)" kategorisinde birinci seçildi.

Uygulama, cihaz konumunu kullanarak bulunduğu yerdeki kültürel ögeler hakkında otomatik sorular hazırlıyor ve kişinin yeni yerler keşfetmesi için görevler veriyor.

Yılmaz, şu an demo olarak internet tarayıcısında kullanılabilen yazılımının mobil sürümünü, birkaç ay içinde cep telefonlarında kullanılabilecek hale getirmeyi planlıyor.

"Birincilik geçen seneden beri hayalimdi"

Ödül aldığı çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, kendisi gibi gezmeyi sevenler için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Erasmus programıyla geçen sene Portekiz'e gittiğini ve 5 ay boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerini gezdiğini anlatan Yılmaz, "Gezdiğim yerlerin kültürünü öğrenmeyi seviyordum. Projenin çıkış noktası burası. Birincilik geçen seneden beri hayalimdi. Yarışmaya ikinci kez katılıyorum. Geçen sene Erasmus öğrencisiyken de katılmıştım. Oradakilerin misafirperver tavırları, beni yarışmanın içine çekti. Geçen sene daha yarışma bitmeden, 'Bu yarışmaya seneye de katılmalıyım.' diye kendime hedef koymuştum. Sonrasında projemi tamamlayarak, jürilere de sunum yaparak birincilik elde etmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Yapay zekadaki gelişmelere dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uygulamanın içinde sorulması gereken sorular ve verilmesi gereken bilgiler var. Bunları manuel şekilde kendim yapmaya kalktığım zaman bu büyük emek demek. Benim oturup bütün verilebilecek bilgileri veya hazırlanabilecek bütün soruları elle yazıyor olmam ve veri tabanı içerisine yerleştiriyor olmam gerekiyor.

Şunu düşündüm. Günümüzde yapay zekalar, dil modelleri çok yaygın ve herkes kullanıyor. Geçen sene gezerken ben de kullanıyordum. 'Neden bir dil modeline bunları ürettirmeyeyim?' diye düşündüm. Bir insan gibi çalışabiliyor, bilgi üretebiliyor. Bilgi üretme konusunda çok iyi çalışıyor. Ben de yapay zeka bu kadar trend olmuşken kullanmam gerektiğini düşündüm. Bu şekilde uygulamaya entegre ettim. Bireysel kullanıcı olarak yaptığınız şeyin aynısını yapıyor. Sadece otomatikleştirilmiş bir mekanizma var arkasında."

Uygulamanın kullanımı

Yılmaz, "Siz herhangi bir şehri aradığınız zaman veya konum paylaştığınız zaman onu arka planda uygulama içerisinde daha efektif şekilde size bilgi vermesi için tasarlıyorum. Sanki telefonunuzda veya bilgisayarınızda kullanıyormuşsunuz gibi ama bunu tamamen sistemin kendisi otomatik şekilde yapıyor. Sonrasında da size gerekli cevapları parçalara bölerek sunuyor." diye konuştu.

Kullanıcıların oyun içinde soru cevaplarken aynı zamanda uygulamanın verdiği görevleri yaparak yeni yerler keşfetme imkanı bulacağını belirten Yılmaz, uygulamanın kullanımına ilişkin şunları söyledi:

"İlk olarak hiç bilmediğiniz bir şehre gideceğinizi düşünün. Uygulamamız, şehirde gezebileceğiniz noktaları size söylüyor çünkü size görevler veriyoruz. Görevlerde verdiğimiz bölgeleri keşfedebilirsiniz ve gerekli görevleri yapabilirsiniz. Bu aslında hiçbir fikri olmayan birisi için gideceği şehir hakkında ilk aşama. Bunlar uygulama içinde yapabileceğimiz şeyler ve oyunlaştırma mekanikleri içerdiği için bu yaptığınız görevlerden veya çözdüğünüz sorulardan puan kazanabiliyorsunuz. İçinde bu kazandığınız puanları sonrasında harcayabiliyorsunuz. Bir market sekmesi var. Markette de çeşitli indirimler alabiliyorsunuz. Yani gezerken hem eğleniyorsunuz hem de kendiniz için bir kazanç da elde edebiliyorsunuz. Sonrasında gezdiğiniz yerlerin bilgisi her zaman uygulamanızda, profilinizde görüntüleniyor. Dolayısıyla yaptığınız hiçbir şey kaybolmuyor."