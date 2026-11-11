YTB Başkanı Turus, panelde 180 ülkeden 5 bin öğrenciye eğitim verildiğini söyledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Eğitimin Rolü: Türkiye Bursları Örneği" paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

Turus, YTB olarak her yıl yaklaşık 180 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim almasını sağladıklarını belirterek, "Biz sizleri Türkiye'nin fahri elçileri olarak görüyoruz. Her birinizi, hangi birimde okursanız okuyun, hangi alanda akademinizi geliştirirseniz geliştirin... İlk önce biz sizi insan olarak görüyoruz, insana değer veriyoruz ve sizin de bu minvalde bizim tezlerimizi, bu insani tezlerimizi dünyaya duyuracağınıza inanıyoruz." dedi.

İnsana kıymeti sürdürülebilir hale getirebilmenin en önemli yolunun, insanın yaşadığı ortama da saygı duymak olduğunu belirten Turus, "Havaya saygı duymak, toprağa saygı duymak, suya saygı duymak. Saygı duymadığımız her şeyi kenara atarız." diye konuştu.

Turus, çevrenin kirlenmesindeki en önemli unsurun israf mekanizması olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreyi kirletirken kalbimizi de kirletiyoruz. İsraf nedir? Aslında daha az tüketirsek kardeşimizin de ondan faydalanacağını biliyoruz. Fakat bunu eğer göz ardı ediyorsak işte o zaman insana karşı sevgimizin olmadığının göstergesi o. Biz suyu hakikaten tedarikli kullandığımızda kardeşimize saygı gösteriyoruz. Dünyanın dört bir tarafında, Afrika'daki kardeşimize, Orta Asya'daki kardeşimize, Balkanlar'daki, Orta Doğu'daki, Uzak Asya'daki, Latin Amerika'daki kardeşimize saygı gösteriyoruz."

Dünya genelindeki 500 milyonluk soydaş ve akraba topluluklarına da çevre duyarlılığının ulaştırılmasını hedeflediklerini belirten Turus, "Soydaş ve akraba topluluklarımızın olduğu bölgelere de bu duyarlılığı götüreceğiz. Biz onlarla farklı alanlarda çalışıyoruz, eğitim, kültür, sanat, politikaları yürütüyoruz. Şimdi onun yanına çevre politikasını da inşallah birlikte koyacağız." dedi.

Turus, kardeş ülkelerin çevre konusunda da birlikte çalışması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz Filistin'deki, Gazze'deki acıyı anlatırken, dünyadaki acıyı da aynı şekilde, aynı hassasiyetle, aynı ses tonuyla anlatmaya devam edeceğiz. Bugün dünyadaki hayvanlara zarar veriyorsak, aynı ses tonuyla bunu da anlatacağız. Yaşam kaynaklarına zarar veriliyorsa bunu da aynı ses tonuyla anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Dolayısıyla nasıl biz Azerbaycan ile bir kardeş ülke usulü oluşturmuşsak, sizin ülkelerinizle de çevre konusunda kardeş ülke usulü oluşturup omuz omuza mücadele etmeyi inşallah birlikte başaracağımıza inanıyorum."

Konuşmanın ardından, moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim gören Nijeryalı Boozar Zakariyyah'ın üstlendiği panel düzenlendi.

Panele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim alan Kırgız Aidana Baktybek Kyzy, Kocaeli Üniversitesinde okuyan Afgan Abdul Settar Rafet Yavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesinde eğitim alan Demokratik Kongolu Benjamin Aganze Marhegane ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Somalili Omar Abdullahi Askalan konuşmacı olarak yer aldı.

Kırgızistanlı Kyzy, sınır aşan su kaynaklarının yönetimi gibi konuların iklim diplomasisi meselesi olduğunu belirterek, iklim diplomasisinin gün geçtikçe daha önemli bir çalışma alanına döndüğünü dile getirdi.

Somalili Askalan da Somali'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, ülkede yaşanan kuraklık, sel ve diğer aşırı hava olaylarının milyonlarca insanın yaşamını tehdit ettiğini ve mevcut insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA