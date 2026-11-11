Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde renkli anlar yaşandı. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile özçekim yaptı. Whipps'in telefonunu ceketinin cebinden çıkararak iki isimle fotoğraf çektiği anlar dikkat çekti.
Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirdi. Zirvede resmi temasların yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıktı.
TELEFONUNU ÇIKARIP ÖZÇEKİM YAPTI
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği sırada ceketinin cebinden telefonunu çıkardı. Whipps, iki liderle birlikte özçekim yaparak zirveden hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Haberler
Kaynak: Haberler.com