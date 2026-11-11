Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

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Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirdi. Zirvede resmi temasların yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıktı.

TELEFONUNU ÇIKARIP ÖZÇEKİM YAPTI

Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği sırada ceketinin cebinden telefonunu çıkardı. Whipps, iki liderle birlikte özçekim yaparak zirveden hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: Haberler.com