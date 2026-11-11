Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da mantar toplarken kaybolan 49 yaşındaki adamı AFAD ve AKUT sağ buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da mantar toplarken kaybolan 49 yaşındaki adamı AFAD ve AKUT sağ buldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki adam, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Bulunan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki Yakup Aldemir, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Fakırcalı Mahallesi'nde yaşayan Aldemir'den mantar toplamak amacıyla evinden ayrılmasının ardından haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara destek vermek üzere jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunan Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma11

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Konya yolunda EGO otobüsü refüje çarpıp devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı

Kontrolden çıkan EGO otobüsü devrildi! Şoför hastaneye kaldırıldı
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif20

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran