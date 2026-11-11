Alanya'da mantar toplarken kaybolan 49 yaşındaki adamı AFAD ve AKUT sağ buldu

Alanya'da mantar toplarken kaybolan 49 yaşındaki adamı AFAD ve AKUT sağ bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki adam, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Bulunan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki Yakup Aldemir, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Fakırcalı Mahallesi'nde yaşayan Aldemir'den mantar toplamak amacıyla evinden ayrılmasının ardından haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara destek vermek üzere jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulunan Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA