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Esra Dermancıoğlu'ndan gün birinciliğine komik kutlama! Fotoğrafı güldürdü

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Esra Dermancıoğlu'ndan gün birinciliğine komik kutlama! Fotoğrafı güldürdü
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"Anne Yarısı" dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, yapımın gün birincisi olmasını kendine özgü bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, yüzünü kameraya iyice yaklaştırarak çektiği eğlenceli fotoğrafını, "Gün birincisi olmuşuz... Daha iyilerine" notuyla yayımladı.

Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, rol aldığı "Anne Yarısı" dizisinin reyting başarısını takipçileriyle paylaştı. Dizinin gün birincisi olmasının mutluluğunu yaşayan Dermancıoğlu, klasik bir kutlama fotoğrafı yerine takipçilerini güldüren bir kare tercih etti.

GÜN BİRİNCİLİĞİNİ BÖYLE KUTLADI

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yüzünü kameraya oldukça yaklaştırdığı, gözlükleriyle verdiği komik pozu paylaştı. Oyuncu, fotoğrafına "Gün birincisi olmuşuz... Daha iyilerine #anneyarısı @nowtvturkiye" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN EĞLENCELİ YORUMLAR

Dermancıoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden kahkaha emojileri ve tebrik mesajları geldi. Oyuncunun eğlenceli pozuna bir takipçisi "Yaaaa sen delisin" yorumunu yaparken, "Bizim mod ektedir" diyen bir başka kullanıcı da fotoğrafa güldüğünü belirtti.

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