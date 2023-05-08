YSK, oy pusulalarını tanıttı

CUMHURBAŞKANI ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basına tanıtıldı.

YSK Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları basına tanıtıldı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer aldı.

Seçmenler, iki oy pusulasını da tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. Ayrıca, 'EVET' ya da 'TERCİH' mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de yine oylar geçersiz sayılacak. Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.