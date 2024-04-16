HABER: MEHMET OFLAZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ile 4 beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmeye devam ediyor. YSK'ya olağanüstü itiraz başvuru süresi 14 Nisan'da sona ermişti.

YSK, bugüne kadar yapılan itirazları değerlendirmesi sonucunda seçimlerin 7 yerde yenilenmesini kararlaştırdı. Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı. Buralarda seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK, kesin sonuçları tüm itirazları karara bağladıktan sonra açıklayacak.