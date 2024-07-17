Üye Girişi
Haberler

Turgut Aslan: FETÖ yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı bir yapıdır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapı olduğunu belirtti. Aslan, 15 Temmuz'un bir tiyatro olmadığını vurgulayarak, gençlere iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörü, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapı olduğunu belirterek, "Gerçek yüzünü gösterdiğinde, bu aziz millet tarih boyunca olduğu gibi, bu yüzyılın en büyük ihanetinin de Allah'ın izniyle üstesinden gelmiştir." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesince, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz İşgal Girişimi" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve hayırlı ömür diledi.

Aslan, "15 Temmuz'un bir tiyatro olmadığını ve bunun Z kuşağına iyi anlatılması gerektiğini" belirterek, "Onlar da 15 Temmuz'un ne olduğunu iyi bilmeli. Onlara iyi anlatmak lazım." diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine işaret eden Aslan, "Onların yüzü suyu hürmetine biz bu vatanda duruyoruz. Bunları herkesin bilmesi lazım. Birilerinin dediği gibi tiyatro falan değildir, gerçek bir kalkışmadır. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Türkiye Cumhuriyeti vatanımız olmuştur. Vatanımız uçuruma düşmek üzereyken sayın Cumhurbaşkanı ve milletimiz bize güvendi. Vatanımızı asla kimseye vermeyiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"FETÖ, yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapıdır. Gerçek yüzünü gösterdiğinde, bu aziz millet tarih boyunca olduğu gibi, bu yüzyılın en büyük ihanetinin de Allah'ın izniyle üstesinden gelmiştir. 40 yılı aşkın süre boyunca planlanarak, ülkemizin anahtarını teslim etmek isteyen işbirlikçi hainlere izin verilmemiştir. Bugün de sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğiyle, mücadelenin kesintisiz devam ettiğini biliyorum. Tabii ki 40 yılı aşkın süredir yapılanan ve mensuplarının büyük çoğunluğu maalesef vatandaşlardan oluşan bir örgütü kısa zamanda söküp atmak zor ama etkisizleştirdik. Sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz."

Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri, askeri personel, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Aslan 15 Temmuz Yozgat Güncel Haberler

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Bakmadan Geçme

Rüyada yangın görmek, yangın söndürmek ne anlama gelir? Rüyada yangın çıkması, yangın dumanı ve yangın tüpü görmek ne demek? Rüyada kırmızı elbise giymek, kırmızı elbise görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı elbise giyen kadın görmek, kırmızı elbiseli kadın görmek ne demek? Rüyada büyük abdest yapmak görmek anlamı nedir? Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek ne demektir? Rüyada büyük abdest yapmak anlamı ne? Rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesildiğini görmek, kurban kestirmek ve rüyada kurban kesmeye niyetlenmek ne demek? Rüyada büyük abdest yapmak, büyük abdesti temizlemeye çalışmak ne demek? Rüyada büyük abdestin eline bulaşması, üstüne bulaşması ne anlama gelir? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Shakhtar Donetsk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 17-18 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 17-18 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? İsmail Kartal'ın sağlık durumu ve iddialar hakkında açıklama geldi İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
title