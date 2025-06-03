Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 2 kişi tutuklandı

Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 2 kişi tutuklandı
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

AYKUT ERDOĞDU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi. Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

5. DALGA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

bunlar kazara iktidar olsa 50 yıl kendimize gelemeyiz .

Yorum Beğen118
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Haber YorumlarıMurat ERDEM:

sandık önümüze koyunda akpnin pisliklerini ortaya çıkaralım.

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Haber YorumlarıMevlüt:

q96x4fp7j7 ne 50 yılından bahsediyorsunuz 100 yıl gelemeyiz. Daha önce de ülkenin içine yaptılar 80 yıl sonra kendimize gelmeye başladık

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Haber YorumlarıAdam Bey:

kim inanır?

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bunu beğendi

Yorum Beğen8
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