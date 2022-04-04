Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor
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Bolu Dağı Tüneli'nde cumartesi meydana gelen heyelan nedeniyle tünelin iki tarafı da ulaşıma kapatılmıştı. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, bugün toprağı tamamen temizledi. Tünel trafiğinin kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
TOPRAK SABAH SAATLERİNDE TAMAMEN KALDIRILDI
Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.
UZMANLAR İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.