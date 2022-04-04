Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor - Haberler

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Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu Dağı Tüneli'nde cumartesi meydana gelen heyelan nedeniyle tünelin iki tarafı da ulaşıma kapatılmıştı. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, bugün toprağı tamamen temizledi. Tünel trafiğinin kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor

TOPRAK SABAH SAATLERİNDE TAMAMEN KALDIRILDI

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor

UZMANLAR İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

Heyelan iki yönün de kapanmasına neden olmuştu! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılıyor

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

ADEM ÇELİKEL:

Yol için Köprü için kesin kese bildiğiniz kadar Ağaç

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