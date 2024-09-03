YÖK ve Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

YÖK ile Afrika Birliği arasında 'Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu ile Afrika Birliği arasında yükseköğretimde yeni imkanların sunulması amaçlanan mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretimde yeni imkanların sunulması amaçlanan 'Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nın imza töreni gerçekleştirildi. YÖK'te gerçekleştirilen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra, Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve davetliler de katıldı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Özvar, Afrika Birliği ile Türkiye arasında ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler üst düzeyde olduğunu ifade etti. Özvar, bu seviyenin daha da yukarı taşınması ve akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme, bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptının imzalanacağını bildirdi.

"Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret miktarı 40,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti"

Afrika Birliği ile mutabakat zaptı üzerinde bir yıldır müzakere halinde oldukları bilgisini veren Özvar, "Komiser Prof. Belhocine'in Türkiye'yi ziyaret etme davetimizi kabul etmesinden ve mutabakat zaptını Afrika Birliği adına bizzat imzalamasından memnuniyet duydum. Prof. Belhocine ile daha önceki görüşmemizde de belirttiğim gibi, ziyaretinin zamanlaması ülkemizin Afrika ve Afrika Birliği ile ilişkileri açısından önemlidir. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Afrika'yla tarihi yüzyıllara dayanıyor. Afrika ülkeleriyle sağlam bir iş birliğimiz var. Afrika ile bağların geliştirilmesi çok yönlü dış politikamızın temel taşıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar, başbakanlık yaptığı ülkeler de dahil olmak üzere 31 Afrika ülkesine ikili ziyaretlerde bulunmuştur. Bugün Türkiye'nin Afrika'da 44 Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ankara 38 Afrika elçiliğine ev sahipliği yapmaktadır. Büyükelçilerin veya temsilcilerinin bugün aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. 2022 yılında Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret miktarı 40,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu rakam 2003 yılında 5,4 milyar ABD dolarıydı. Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımının 6 milyar ABD dolarından fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu yıl Türkiye ile Afrika Birliği arasında ortaklığımıza ilişkin bir bakanlar düzeyinde değerlendirme konferansı yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Afrika Birliği'nin genel merkezinde bu konuyla ilgili toplantılara katıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Birliği Dördüncü Ortaklık Zirvesi hazırlıklarını zaten duyurmuştur" ifadelerini kullandı.

"'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız"

Mutabakat zaptının temel amaçları hakkında bilgi veren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki yükseköğretim kurumları arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesini teşvik etmek; Türkiye'nin sunduğu 'YÖK Bursları' aracılığıyla Pan-Afrikan Üniversitesi'nin akademik personeline destek olmak. Mutabakat Zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın iş birliği ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla iş birliğinin çerçevesini ortaya koymaktadır. Türkiye ile Afrika Birliği yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimin düzenlenmesini kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin, akademik personelin ve araştırmacıların tarafların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğini ve kısa süreli araştırma programlarına katılımlarını sağlayacaktır. Tarafların yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu Mutabakat Zaptının hedeflerine ulaşmak için bir 'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız. Bugün bu Mutabakat Zaptının imzalanmasıyla birlikte Afrika Birliği ile yükseköğretim alanındaki iş birliğimizde yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından 'Mutabakat Zaptı' imzalanarak hatıra fotoğrafı çektirildi.